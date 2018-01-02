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Вчера, 21:00

Новогодний праздник для детей


Новогодний праздник для детейВ русском театре драмы и комедии подготовили новогодние представления для маленьких зрителей. Детей и их родителей ждал спектакль «Собака становится символом года» и веселые танцы и хороводы вокруг елки. Татьяна Шолохова побывала на волшебном новогоднем празднике.

Главное событие года для детей всех возрастов – новогодняя ёлка. Малыши начинают готовиться к празднику задолго, придумывают костюмы, учат стихи. Девочки в нарядных платьях, расшитых блёстками и стразами, и, кончено же, коронах. Ведь мечта стать принцессой осуществляется именно под новый год. Мальчики же наоборот выбирают костюмы супергероев и принцев. Артисты республиканского русского театра драмы и комедии подготовили в этом году для детей незабываемое представление. На сцене ожила сказка.

«Собака становится символом года» - это сказка о том, как жившая в неволе у Бабы Яги собака обретает свободу и друзей. Помогают ей в борьбе со сказочной злодейкой и её котом Василием Декабрь, Снегурочка и Дедушка Мороз. Маленькие зрители в зале следят за происходящим на сцене, затаив дыхание. Но стоит героям сказки попросить помощи у зала, ребятня мгновенно отзывается.

Ну а после спектакля традиционные хороводы у ёлки, песни, танцы. Веселью нет конца. Ребята рады возможности лично пообщаться со сказочными героями, сфотографироваться с Дедом Морозом и рассказать заранее заготовленное стихотворение его помощнику.



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