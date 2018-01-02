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Вчера, 21:00

Новое перерабатывающее предприятие в Малодербетовском районе


Новое перерабатывающее предприятие в Малодербетовском районеСегодня в Малодербетовском РМО – праздник. Введен в эксплуатацию убойный пункт по переработке мяса. В рамках рабочей поездки в район в торжественной церемонии принял участие Глава Калмыкии. Алексей Орлов посетил также ряд социальных и спортивных объектов.

Это второй убойный цех по переработке мяса в Малодербетовском районе. Еще в 2015 году глава КФХ Мерген Убушиев получил государственную поддержку в виде гранта «Семейная животноводческая ферма» в размере пяти миллионов рублей. Были направлены и собственные средства. Закуплено необходимое оборудование, проведено освещение, построено отдельное здание морозильной камеры.
Перспективная работа, безусловно, направлена на развитие фермерских хозяйств района по выращиванию крупного рогатого скота. Кроме того, создаются дополнительные рабочие места. Так, в 2017 году получено 10 грантов на поддержку начинающих, а также семейных КФХ. Речь идет о 13 миллионах рублей. А в октябре была построена откормочная площадка в СПК Плодовитое. Сейчас на откорме находятся более двухсот голов животных. В планах увеличить их численность до четырехсот. Причем кормовая база хозяйства позволяет развивать это направление.

Новые подходы в развитии животноводства, озвученные главой республики, Малодербетовцы активно начали претворять в жизнь. Как было отмечено, продвижение калмыцкого мраморного мяса должно стать одной из важнейших задач региональной экономической политики. За этот год во многих районах республики введены в эксплуатацию откормочные площадки. А это дает импульс для дальнейшего развития сельских поселений.

Также в рамках рабочей поездки Алексей Орлов побывал в Малодербетовской гимназии, где завершается капитальный ремонт. На эти цели были направлены порядка трех миллионов рублей из республиканской казны. Также были предусмотрены средства из районного бюджета. Ну, а этот новый стадион, построенный с использованием новейших технологий- мечта многих ребят, которые ждут весны, чтобы погонять мяч. Дело в том, что еще в феврале к главе республики обратились жители села с просьбой соорудить современное футбольное поле. Кстати, Малодербетовская ДЮСШ по итогам конкурса социальных и культурных проектов « Лукойл» выиграла грант на приобретение спортивной тренажерной площадки «Воркаут». Участником этого проекта стала и администрация Малодербетовского РМО, которая выделила 140 тысяч рублей. Ну, а жители села Тундутово Новогодний бал-маскарад отметят уже в отремонтированном здании, где стало светло и уютно.



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