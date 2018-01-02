В Элисту будет доставлен ковчег с мощами князя Михаила Тверского

4 января в Элисту будет доставлен ковчег с мощами покровителя калмыцкой земли князя Михаила Тверского. В этом году исполняется 700 лет со дня его кончины и 650 лет со времени преставления супруги - преподобной Анны Кашинской. Мощи священномученников были обретены и перенесены в Вознесенский собор города Твери при непосредственном участии высокопреосвященнейшего Юстиниана. Тогда в 1993 году - клирика Тверской епархии. 4 января в Элисту будет доставлен ковчег с мощами покровителя калмыцкой земли князя Михаила Тверского. В этом году исполняется 700 лет со дня его кончины и 650 лет со времени преставления супруги - преподобной Анны Кашинской. Мощи священномученников были обретены и перенесены в Вознесенский собор города Твери при непосредственном участии высокопреосвященнейшего Юстиниана. Тогда в 1993 году - клирика Тверской епархии.



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