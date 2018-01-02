Таинство рождения под бой курантов

На календаре всего второй день года, а в Элисте уже на свет появились 5 детей. Три мальчика и две девочки. Сегодня домой выписались те, кто родился в последние дни декабря. Ольга Эняева в числе первых сегодня узнала, кем нарекли своих чад счастливые родители.



В первые минуты Нового Года своим криком о появлении на свет оповестил вот этот кроха, которого дома ждет старший брат. И хотя ждали дочурку, главное, говорит молодая мама, роды прошли легко, ребенок чувствует себя хорошо. По традиции малышу, который родился первым в наступившем году, полагается подарок. Комбинезон вручили маме Нине Рюмишиной.



Маленькая Алина тоже второй ребенок в семье Баклиновых. А вот семья Бурлыковых с рождением третьего ребенка обрела статус многодетной. Девочка родилась весом 3 килограмма 180 граммов. Теперь на семейном совете решат, какое имя дать малышке. Ведь оно определяет судьбу, говорит многодетная мама, поэтому к этому вопросу все члены семьи подходят серьезно.



Ровно в двадцать два часа 20 минут 1 января родился пятый ребенок в семье Кордушевых из поселка Яшкуль. Долгожданного мальчика нарекли именем деда - Юрием. Для любимого сына родители приготовили много подарков и рады, что следующий праздник, рождество, будут отмечать в кругу большой дружной семьи.



Всех роды прошли благополучно. Республиканский перинатальный центр оснащен современным высокотехнологичным оборудованием. Созданы все условия для комфортного и совместного пребывания мамы с ребенком. И хотя по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в этом – на свет появилось меньше детей, главное не статистика, а здоровье младенцев, говорят доктора. Сегодня даже в самых тяжелых случаях в перинатальном центре есть возможность сохранить жизнь и здоровье малыша.



Настоящий новогодний подарок всем родным и близким сделал мальчик, который родился 31 декабря. Пока мальчуган готовится к выписке, родители думают над именем ребёнка. Напомним, что с этого года вступает в силу закон о выплатах пособий при рождении первенца, который под занавес 2017-го года пописал Президент страны Владимир Путин. 8 944 рубля – таков размер ежемесячной выплаты за первого ребенка в Калмыкии. Соцподдержка будет адресной до достижения малышом полутора лет. При этом доход каждого члена семьи должен быть не выше тринадцати тысяч восьмисот девяноста шести рублей. Документы необходимо предоставить в течение полугода. Меры поддержки на второго ребенка такие же, как и на первого. Однако, в этом случае за счет средств материнского капитала. За третьего и последующего детей также выделяется участок и региональный маткапитал в 62 тысячи 348 рублей. С этого года в Калмыкии выплачиваются и 9 тысяч 167 рублей в качестве пособия за третьего и последующего ребенка до трех лет в семьях, чей доход не превышает прожиточный минимум на каждого. На календаре всего второй день года, а в Элисте уже на свет появились 5 детей. Три мальчика и две девочки. Сегодня домой выписались те, кто родился в последние дни декабря. Ольга Эняева в числе первых сегодня узнала, кем нарекли своих чад счастливые родители.В первые минуты Нового Года своим криком о появлении на свет оповестил вот этот кроха, которого дома ждет старший брат. И хотя ждали дочурку, главное, говорит молодая мама, роды прошли легко, ребенок чувствует себя хорошо. По традиции малышу, который родился первым в наступившем году, полагается подарок. Комбинезон вручили маме Нине Рюмишиной.Маленькая Алина тоже второй ребенок в семье Баклиновых. А вот семья Бурлыковых с рождением третьего ребенка обрела статус многодетной. Девочка родилась весом 3 килограмма 180 граммов. Теперь на семейном совете решат, какое имя дать малышке. Ведь оно определяет судьбу, говорит многодетная мама, поэтому к этому вопросу все члены семьи подходят серьезно.Ровно в двадцать два часа 20 минут 1 января родился пятый ребенок в семье Кордушевых из поселка Яшкуль. Долгожданного мальчика нарекли именем деда - Юрием. Для любимого сына родители приготовили много подарков и рады, что следующий праздник, рождество, будут отмечать в кругу большой дружной семьи.Всех роды прошли благополучно. Республиканский перинатальный центр оснащен современным высокотехнологичным оборудованием. Созданы все условия для комфортного и совместного пребывания мамы с ребенком. И хотя по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в этом – на свет появилось меньше детей, главное не статистика, а здоровье младенцев, говорят доктора. Сегодня даже в самых тяжелых случаях в перинатальном центре есть возможность сохранить жизнь и здоровье малыша.Настоящий новогодний подарок всем родным и близким сделал мальчик, который родился 31 декабря. Пока мальчуган готовится к выписке, родители думают над именем ребёнка. Напомним, что с этого года вступает в силу закон о выплатах пособий при рождении первенца, который под занавес 2017-го года пописал Президент страны Владимир Путин. 8 944 рубля – таков размер ежемесячной выплаты за первого ребенка в Калмыкии. Соцподдержка будет адресной до достижения малышом полутора лет. При этом доход каждого члена семьи должен быть не выше тринадцати тысяч восьмисот девяноста шести рублей. Документы необходимо предоставить в течение полугода. Меры поддержки на второго ребенка такие же, как и на первого. Однако, в этом случае за счет средств материнского капитала. За третьего и последующего детей также выделяется участок и региональный маткапитал в 62 тысячи 348 рублей. С этого года в Калмыкии выплачиваются и 9 тысяч 167 рублей в качестве пособия за третьего и последующего ребенка до трех лет в семьях, чей доход не превышает прожиточный минимум на каждого.



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