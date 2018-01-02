МЧС предупреждает

У спасателей Калмыкии эта новогодняя ночь прошла без происшествий. Выезжать для оказания помощи пострадавшим при чрезвычайных ситуациях не пришлось. Но специалисты ведомства предупреждают, что в последующие дни прогнозируются туман и гололедица. А они могут явиться причиной ЧП на дорогах. У спасателей Калмыкии эта новогодняя ночь прошла без происшествий. Выезжать для оказания помощи пострадавшим при чрезвычайных ситуациях не пришлось. Но специалисты ведомства предупреждают, что в последующие дни прогнозируются туман и гололедица. А они могут явиться причиной ЧП на дорогах.



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