Грандиозный фейерверк над главной площадью Элисты. Для собравшихся – это явный знак: долгожданный Новый, 2018 год вступил в свои права. Но, какой же, праздник без искрящегося шампанского. Этой традиции, как известно, следуют жители многих стран и не одно столетие. Главный тост: за родных, за процветание родного края и страны. Много добрых слов говорят и вслед уходящему 2017 году.



А еще, Новый год принято встречать в семейном кругу. И, как говорят горожане, не обязательно за обильно накрытым столом, а вот так под открытым небом, водя хороводы вокруг настоящей елки – главного символа новогоднего праздника.



Похоже, встречать Новый год под открытым небом в некоторых семьях стало традицией.

Дарить подарки. Еще одна неизменная традиция. Как говорится, важно, сохранить интригу и волшебство.



Велика притягательная сила зеленой красавицы. Сотни «селфи». Для большинства этот момент тоже позитивный. Ведь, как встретишь Новый год, говорят в народе, так его и проведешь. А еще этот праздник не знает границ: люди разных национальностей как одна семья, которая искренне желает жить в мире и дружбе, приумножая добро и счастье. Грандиозный фейерверк над главной площадью Элисты. Для собравшихся – это явный знак: долгожданный Новый, 2018 год вступил в свои права. Но, какой же, праздник без искрящегося шампанского. Этой традиции, как известно, следуют жители многих стран и не одно столетие. Главный тост: за родных, за процветание родного края и страны. Много добрых слов говорят и вслед уходящему 2017 году.А еще, Новый год принято встречать в семейном кругу. И, как говорят горожане, не обязательно за обильно накрытым столом, а вот так под открытым небом, водя хороводы вокруг настоящей елки – главного символа новогоднего праздника.Похоже, встречать Новый год под открытым небом в некоторых семьях стало традицией.Дарить подарки. Еще одна неизменная традиция. Как говорится, важно, сохранить интригу и волшебство.Велика притягательная сила зеленой красавицы. Сотни «селфи». Для большинства этот момент тоже позитивный. Ведь, как встретишь Новый год, говорят в народе, так его и проведешь. А еще этот праздник не знает границ: люди разных национальностей как одна семья, которая искренне желает жить в мире и дружбе, приумножая добро и счастье.



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