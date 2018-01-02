ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
Радио Калмыкии
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели
Мобильный репортер



Vkalmikii.com

РИА Калмыкия
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Вчера, 20:00

Новый 2018 год вступил в свои права


Новый 2018 год вступил в свои праваГрандиозный фейерверк над главной площадью Элисты. Для собравшихся – это явный знак: долгожданный Новый, 2018 год вступил в свои права. Но, какой же, праздник без искрящегося шампанского. Этой традиции, как известно, следуют жители многих стран и не одно столетие. Главный тост: за родных, за процветание родного края и страны. Много добрых слов говорят и вслед уходящему 2017 году.

А еще, Новый год принято встречать в семейном кругу. И, как говорят горожане, не обязательно за обильно накрытым столом, а вот так под открытым небом, водя хороводы вокруг настоящей елки – главного символа новогоднего праздника.

Похоже, встречать Новый год под открытым небом в некоторых семьях стало традицией.
Дарить подарки. Еще одна неизменная традиция. Как говорится, важно, сохранить интригу и волшебство.

Велика притягательная сила зеленой красавицы. Сотни «селфи». Для большинства этот момент тоже позитивный. Ведь, как встретишь Новый год, говорят в народе, так его и проведешь. А еще этот праздник не знает границ: люди разных национальностей как одна семья, которая искренне желает жить в мире и дружбе, приумножая добро и счастье.



Другие новости по теме:

  • Жители Калмыкии встретили новый год
  • Студенты из Тывы и Китая празднуют Новый год
  • Новый спортивный комплекс в Адыке
  • Жители Калмыкии сегодня отметят Старый Новый год
  • Отмечаем Старый Новый год!
  • В Ики-Буруле 40 семей встретят новый год в новых квартирах
  • Итоги 2017 года и планы на новый
  • В стенах КалмГУ отметили наступление Китайского нового года
  • Какие подарки ждут жители Калмыкии на новый год и что дарят сами?
  • В Калмыкии дети встречают Новый год праздничными утренниками

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Январь 2018    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031 



    Государственный Интернет-Канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014) ©

    Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»
    Главный редактор - Панина Елена Валерьевна, редактор ГТРК - Нимгирова Мария Олеговна.
    Почта — kalmvesti@mail.ru Телефон телекомпании: +7 (84722) 4-06-10. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55.
    Возрастное ограничение -
    Адрес: Российская Федерация, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Горького, 34