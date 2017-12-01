На имя Главы региона поступают поздравления с Наступающим праздником

В преддверии Нового года, на имя главы региона Алексея Орлова поступают поздравления с Наступающим праздником. В телеграмме Президента России Владимира Путина, в частности говорится: Уважаемый, Алексей Маратович! В эти особые дни, наполненные приятными хлопотами и предвкушением чуда, в каждом доме царит атмосфера праздника, звучат искренние пожелания счастья и благополучия, строятся планы на будущее. Пусть наступающий год оправдает ваши мечты и ожидания, будет щедрым на добрые дела и перемены к лучшему».



Председатель Правительства России Дмитрий Медведев отметил в поздравлении, что «в Новый год все мы думаем только о хорошем. И верим, что это хорошее обязательно сбудется. Но всех нас объединяют общие задачи и вера в успех России. Желаю Вам здоровья, удачи и благополучия».



Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко пожелала Главе Калмыкии Алексею Орлову, чтобы наступающий год осуществил все самые заветные мечты, принёс новые свершение и подарил как можно больше светлых и счастливых дней».



Свои поздравления и пожелания успехов, благополучия и счастья направили в адрес руководителя степной республики Алексея Орлова глава администрации президента России Антон ВАйно и мэр Москвы Сергей Собянин. В преддверии Нового года, на имя главы региона Алексея Орлова поступают поздравления с Наступающим праздником. В телеграмме Президента России Владимира Путина, в частности говорится: Уважаемый, Алексей Маратович! В эти особые дни, наполненные приятными хлопотами и предвкушением чуда, в каждом доме царит атмосфера праздника, звучат искренние пожелания счастья и благополучия, строятся планы на будущее. Пусть наступающий год оправдает ваши мечты и ожидания, будет щедрым на добрые дела и перемены к лучшему».Председатель Правительства России Дмитрий Медведев отметил в поздравлении, что «в Новый год все мы думаем только о хорошем. И верим, что это хорошее обязательно сбудется. Но всех нас объединяют общие задачи и вера в успех России. Желаю Вам здоровья, удачи и благополучия».Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко пожелала Главе Калмыкии Алексею Орлову, чтобы наступающий год осуществил все самые заветные мечты, принёс новые свершение и подарил как можно больше светлых и счастливых дней».Свои поздравления и пожелания успехов, благополучия и счастья направили в адрес руководителя степной республики Алексея Орлова глава администрации президента России Антон ВАйно и мэр Москвы Сергей Собянин.



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