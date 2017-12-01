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Сегодня, 12:15

В прокат вышла спортивная драма «Движение вверх»


В прокат вышла спортивная драма «Движение вверх»На российские экраны в широкий прокат вышла спортивная драма режиссера Антона Мегердичева «Движение вверх». Это уже третий совместный проект телеканала «Россия 1» и студии Никиты Михалкова «ТриТэ». Два предыдущих «Экипаж» и «Легенда № 17» с успехом потеснили в прокате голливудские фильмы. Сюжет этой кинокартины – история о героической победе сборной Советского Союза по баскетболу над сборной США на летних Олимпийских играх 1972 года в Мюнхене. Среди тех, кто успел побывать на премьере наш корреспондент Елена Алексенко.

Обидный счет на табло 50:49 в пользу американской сборной и, кажется, никакой надежды. До завершения финального матча всего три секунды, перевернувшие не только ход игры, но всю историю. Легендарная команда США считалась до этого непобедимой. И только воля к победе и нечеловеческие усилия советских спортсменов помогли им выиграть у соперников, и тем самым подорвать господство американцев на мировом баскетбольном Олимпе. Премьерный показ в элистинских кинотеатрах собрал немало желающих посмотреть эту экш-драму.

Поверить в себя и свои возможности советским спортсменам помог их тренер Владимир Кондрашин. Его роль в фильме исполняет народный артист России Владимир Машков. Партнерами по съемочной площадке для него стали не менее известные и талантливые российские актеры Андрей Смоляков, Сергей Гармаш, Виктория Толстоганова и другие. По словам кассира одного из столичных кинотеатров Николая Долгина «Движение вверх» - это картина для всей семьи, которую будет интересно смотреть как старшему поколению, так и молодежи.

Фильм создан при поддержке ВГТРК. Это уже третий совместный проект телеканала Россия 1 и студии «ТРИТЭ» Никиты Михалкова. Предыдущие «Экипаж» и «Легенда № 17» с успехом превзошли в прокате голливудские картины. Интересную прокатную судьбу пророчат и этому отечественному блокбастеру.

За полтора часа экранного времени на глазах у зрителей рождается настоящая легенда, о которой будут громко спорить, и вспоминать еще очень долго. Живой накал страстей передается и зрителям. Они готовы аплодировать актерам, и тем, кто более сорока лет назад поднял страну на высшую ступень пьедестала. В Элисте посмотреть главный кинохит можно будет в течение всех новогодних каникул.



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