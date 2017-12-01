Роспотребнадзор предупреждает

Для того, чтобы Новогодние праздники не были омрачены пищевыми отравлениями, специалисты регионального управления Роспотребнадзора советуют быть предельно внимательными при покупке продуктов. Не покупайте мясо, молоко, соленые огурцы в местах несанкционированной торговли, обращайте внимание на сроки их годности. Если покупатели сомневаются в качестве и безопасности продуктов, специалисты ведомства рекомендуют обратиться в территориальное управление. Кстати, в Свердловской области зарегистрирован один случай заболевания ботулизмом, связанный с употреблением консервов - томаты в заливке. Для того, чтобы Новогодние праздники не были омрачены пищевыми отравлениями, специалисты регионального управления Роспотребнадзора советуют быть предельно внимательными при покупке продуктов. Не покупайте мясо, молоко, соленые огурцы в местах несанкционированной торговли, обращайте внимание на сроки их годности. Если покупатели сомневаются в качестве и безопасности продуктов, специалисты ведомства рекомендуют обратиться в территориальное управление. Кстати, в Свердловской области зарегистрирован один случай заболевания ботулизмом, связанный с употреблением консервов - томаты в заливке.



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