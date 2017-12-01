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Сегодня, 12:13

Подарок к Новому году от компании "Лукойл"


Подарок к Новому году от компании "Лукойл"Подарок к Новому году. В специализированном столичном детском саду для малышей с ослабленным зрением «Нарн» в эти праздничные дни побывали гости. И пришли они не с пустыми руками. Депутат Марина Мукабенова и представитель нефтяной компании ЛУКОЙЛ точно знали, что необходимо этим ребятам.

Расходы на приобретение оборудования, так необходимого для специализированного детского сада «Нарн», взяла на себя компания Лукойл. В учреждении более 200 малышей, почти половина со слабым зрением. По сути, это новогодний подарок. В ответ - концерт, подготовленный для гостей.

Сотрудники детского сада ждали этого эффективного специализированного оборудования давно. Учреждение работает в тесном контакте с городской детской поликлиникой.

Как рассказала депутат Марина Мукабенова, нефтяная компания, работающая на территории региона, ежегодно выделяет большие средства на поддержку социальных проектов. Благотворительная деятельность ее многоаспектна. Это организация творческих мероприятий, приобретение оборудования для школ и больниц, реконструкция этих учреждений, а также строительство новых объектов.

Представитель компании Евгений Воронин заверяет, что в новом году, по соглашению сторон Республики Калмыкии и Лукойла сотрудничество будет продолжено, уже определен план предстоящих работ.


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