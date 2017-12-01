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ГТРК "Калмыкия" подводит итоги





Конец декабря – время подводить итоги. 2017 год для нашей телерадиокомпании – юбилейный. Потому, начиная с января, события сменяли друг друга с такой скоростью, что озвучить все в рамках эфира невозможно. Но некоторые, самые яркие, всё же требуют обстоятельного рассказа. Итак, летопись ГТРК Калмыкия в уходящем году составила наша коллега Татьяна Гюзяляева.



Календарь нашей телерадиокомпании на 2017 год – это сплошные красные даты. В череде ежедневных эфиров мы не забывали о праздниках. В январе ГТРК "Калмыкия", как и все филиалы ВГТРК, вышли в эфир в новом формате. Современные технологии позволили выдавать телевизионный продукт в широкоформатном режиме 16 на 9 вместо 4 на 3. Это стало ещё одним шагом к переходу на цифровое вещание. Формат 16:9. Он заполняет экран целиком, не оставляя черных полей и не растягивая картинку. Так, в год 50-летия калмыцкого телевидения мы сделали еще один шаг к совершенству. Ну а дальше началась подготовка к торжественным мероприятиям. Именно юбилею мы посвятили городской турнир « Народный жим». А также ко дню защитников Отечества и празднику Цаган-Сар. Это было зрелищное шоу. В турнире принимали участие не только молодые люди, но и представители прекрасного пола, Среди участников и наши коллеги. Старший режиссер ГТРК «Калмыкия» Светлана Катвицкая получила приз «За волю к победе».



Тогда же в мае мы торжественно отметили 50-летие калмыцкого телевидения. Поздравить нас с юбилеем приехали Глава Калмыкии Алексей Орлов, руководство министерств и ведомств, а также наши коллеги, представители ГТРК из многих регионов России.



Самые почетные гости торжества – это ветераны калмыцкого телевидения. Именно они стояли у истоков его становления, и, начиная с нуля, смогли дать такой толчок развитию отрасли, что даже сегодня поспевать за ним не просто. Есть среди наших ветеранов и любимые наставники Главы республики Алексея Орлов.



В этот день наши коллеги получили награды и звания, ведомственные, правительственные, министерские. Чествовали мэтра операторского цеха Алексея Ирчинова. Глава региона Алексей Орлов своим указом присвоил ему звание Почетный гражданин Калмыкии.



В этот же день произошло еще одно знаменательное для нас и для всех наших зрителей событие. ГТРК Калмыкия расширила вещание в интернет-пространстве. Теперь новости республики на русском и калмыцком языках, программы канала «Доброе утро» на калмыцком языке, трансляции прямого эфира «Радио Калмыкии», а также записи из «золотого фонда» телевидения Калмыкии можно смотреть в режиме реального времени на сайте vesti-kalmykia24.ru.



Мы перешли на цифровое вещание. Теперь региональные программы стали доступны в цифровом качестве на телеканалах «Россия 1», «Россия 24» и радиостанции «Радио России» 95-ти процентам жителей республики.



Но подведение итогов не может обойтись без новых проектов. В этом году 26.01 впервые в эфир «Радио России – Калмыкия» вышла интерактивная общественно-политическая программа «Здесь и сейчас». Это прямой диалог с радиослушателями и телезрителями. Одна из идей - расширить аудиторию и сделать эфир более динамичным.



13 часов 14 минут – это и время программы "Наследие". Дважды в месяц по понедельникам на русском и калмыцком языках о возрождении и сохранении культуры калмыцкого народа беседуют специалисты калмыцкого научного центра. Это еще один проект нашей телерадиокомпании.



Актуально, оперативно, интересно. 50 лет калмыцкое телевидение служит своему зрителю. Нам есть, к чему стремится, но и есть, чем гордиться. Мы выходим в теле и радио эфир ежедневно, начиная с 5 утра и до позднего вечера. Мы говорим на двух языках, нам интересно всё, что происходит в Калмыкии. И работает наш коллектив почти круглосуточно и без выходных. Но это дело, которому мы служим. Впереди новый телевизионный год, новые встречи и новые успехи. Конец декабря – время подводить итоги. 2017 год для нашей телерадиокомпании – юбилейный. Потому, начиная с января, события сменяли друг друга с такой скоростью, что озвучить все в рамках эфира невозможно. Но некоторые, самые яркие, всё же требуют обстоятельного рассказа. Итак, летопись ГТРК Калмыкия в уходящем году составила наша коллега Татьяна Гюзяляева.Календарь нашей телерадиокомпании на 2017 год – это сплошные красные даты. В череде ежедневных эфиров мы не забывали о праздниках. В январе ГТРК "Калмыкия", как и все филиалы ВГТРК, вышли в эфир в новом формате. Современные технологии позволили выдавать телевизионный продукт в широкоформатном режиме 16 на 9 вместо 4 на 3. Это стало ещё одним шагом к переходу на цифровое вещание. Формат 16:9. Он заполняет экран целиком, не оставляя черных полей и не растягивая картинку. Так, в год 50-летия калмыцкого телевидения мы сделали еще один шаг к совершенству. Ну а дальше началась подготовка к торжественным мероприятиям. Именно юбилею мы посвятили городской турнир « Народный жим». А также ко дню защитников Отечества и празднику Цаган-Сар. Это было зрелищное шоу. В турнире принимали участие не только молодые люди, но и представители прекрасного пола, Среди участников и наши коллеги. Старший режиссер ГТРК «Калмыкия» Светлана Катвицкая получила приз «За волю к победе».Тогда же в мае мы торжественно отметили 50-летие калмыцкого телевидения. Поздравить нас с юбилеем приехали Глава Калмыкии Алексей Орлов, руководство министерств и ведомств, а также наши коллеги, представители ГТРК из многих регионов России.Самые почетные гости торжества – это ветераны калмыцкого телевидения. Именно они стояли у истоков его становления, и, начиная с нуля, смогли дать такой толчок развитию отрасли, что даже сегодня поспевать за ним не просто. Есть среди наших ветеранов и любимые наставники Главы республики Алексея Орлов.В этот день наши коллеги получили награды и звания, ведомственные, правительственные, министерские. Чествовали мэтра операторского цеха Алексея Ирчинова. Глава региона Алексей Орлов своим указом присвоил ему звание Почетный гражданин Калмыкии.В этот же день произошло еще одно знаменательное для нас и для всех наших зрителей событие. ГТРК Калмыкия расширила вещание в интернет-пространстве. Теперь новости республики на русском и калмыцком языках, программы канала «Доброе утро» на калмыцком языке, трансляции прямого эфира «Радио Калмыкии», а также записи из «золотого фонда» телевидения Калмыкии можно смотреть в режиме реального времени на сайте vesti-kalmykia24.ru.Мы перешли на цифровое вещание. Теперь региональные программы стали доступны в цифровом качестве на телеканалах «Россия 1», «Россия 24» и радиостанции «Радио России» 95-ти процентам жителей республики.Но подведение итогов не может обойтись без новых проектов. В этом году 26.01 впервые в эфир «Радио России – Калмыкия» вышла интерактивная общественно-политическая программа «Здесь и сейчас». Это прямой диалог с радиослушателями и телезрителями. Одна из идей - расширить аудиторию и сделать эфир более динамичным.13 часов 14 минут – это и время программы "Наследие". Дважды в месяц по понедельникам на русском и калмыцком языках о возрождении и сохранении культуры калмыцкого народа беседуют специалисты калмыцкого научного центра. Это еще один проект нашей телерадиокомпании.Актуально, оперативно, интересно. 50 лет калмыцкое телевидение служит своему зрителю. Нам есть, к чему стремится, но и есть, чем гордиться. Мы выходим в теле и радио эфир ежедневно, начиная с 5 утра и до позднего вечера. Мы говорим на двух языках, нам интересно всё, что происходит в Калмыкии. И работает наш коллектив почти круглосуточно и без выходных. Но это дело, которому мы служим. Впереди новый телевизионный год, новые встречи и новые успехи.



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