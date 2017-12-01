Элистинцы готовы к встрече Нового Года

Совсем немного времени остается до всеми любимого праздника. Каждый год мы с нетерпением ждем наряженную елку, праздничные угощения, многочисленных гостей и бой курантов. Именно в новогоднюю ночь даже взрослые начинают верить в чудо и стараются встретить его с самыми близкими и дорогими людьми. Элистинцы, не смотря на совсем неновогоднюю погоду, к празднику уже готовы. Подарки и продукты закуплены, большинство определилось, где и с кем ровно в полночь будут открывать шампанское. Совсем немного времени остается до всеми любимого праздника. Каждый год мы с нетерпением ждем наряженную елку, праздничные угощения, многочисленных гостей и бой курантов. Именно в новогоднюю ночь даже взрослые начинают верить в чудо и стараются встретить его с самыми близкими и дорогими людьми. Элистинцы, не смотря на совсем неновогоднюю погоду, к празднику уже готовы. Подарки и продукты закуплены, большинство определилось, где и с кем ровно в полночь будут открывать шампанское.



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