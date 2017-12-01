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Сегодня, 11:53

В Элистинской школе номер 4 впервые проведут капитальный ремонт


В Элистинской школе номер 4 впервые проведут капитальный ремонтДля одной из старейших школ Элисты предстоящий год станет важной вехой. Четвёртая столичная школа в 2018-ом отметит своё 50-летие. За эти годы тысячи выпускников вышли из её стен. Здание обветшало и уже давно требует ремонта. И вот пришло время преобразиться.

Тогда же и было принято решение запланировать ремонтные работы в школе номер 4 Элисты на Новый, 2018, год. Причем, в первоочередном порядке. Ведь предстоящий год для общеобразовательного учреждения юбилейный, в ноябре коллектив отметит 50- летие. С проблемами, требующими принятия кардинальных мер, хорошо знакома и депутат Госдумы Марина Мукабенова.

Производимые до этого работы – это, по сути, латание дыр. Кроме – кровли, как убедились специалисты, необходимо произвести капитальный ремонт спортивного зала.

Все эти работы должны быть завершены до начала нового учебного года.

Пожалуй, это будет самый лучший подарок к юбилею школы. Сам коллектив - и учителя и учащиеся - прилагают усилия к тому, чтобы сохранить место в рейтинге лучших школ республики.

О плодотворном сотрудничестве Калмыкии с компанией Лукойл говорят и министры.



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