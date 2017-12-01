ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
Радио Калмыкии
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели
Мобильный репортер



Vkalmikii.com

РИА Калмыкия
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Сегодня, 11:50

«Судьба калмыка»


«Судьба калмыка»В Национальной библиотеке имени Антона Амур-Санана состоялся литературный вечер, посвященный творчеству Анатолия Григорьева, автора 2-хтомника «Судьба калмыка». Это повествование о депортации калмыцкого народа и о сибирском сиротском детстве самого Анатолия Семеновича, которое он провел рядом со спец переселенцами из Калмыкии.

Первая часть двухтомника «Судьба калмыка» вышла в свет в 2008 году. Это свыше 1000 страниц о судьбе калмыцкого народа, депортированного в Сибирь, о людях, с которыми Анатолий Григорьев жил в Сибири. Он родился 1939 году в посёлке Орешное Манского района Красноярского края. Рано остался сиротой, беспризорничал, рос в детдоме и у родственников. Своё обездоленное детство Григорьев провел с такими же обездоленными ссыльными калмыками. Он был свидетелем тех ужасов, которые пришлось пережить степнякам. В произведении нет ни толики вымысла, свидетелем всего был сам Анатолий Семенович. Сейчас он проживает в городе Бахчисарай в республике Крым, основал там школу кикбоксинга. Вторую часть удалось издать благодаря поддержке главы республики Алексея Орлова. Элистинец Александр Болтыров был одним из первых, кто приобрел ее для домашней библиотеки.

«Судьба калмыка» привлекла внимание и молодёжи. Внукам и правнукам тех, кто выжил в Сибири, эта история далеко не безразлична.

Трагедия калмыцкого народа нашла свой отклик в российской литературе. Об этом писал не только Анатолий Григорьев. В «Архипелаге ГУЛАГ» Александра Солженицына есть целая глава о ссыльных народах. Писатель Виктор Астафьев то, что творилось в те годы, назвал ёмким словом «перемолот». Судьба калмыцкого народа нашла отражение также и в творчестве Семена Липкина, Александра Твардовского и многих других русских писателей.

Тема депортации навсегда прочно вошла и творчество калмыцкого поэта Владимира Санджиева. В 2016-м году он издал поэму, которая так и называется «Депортация калмыцкого народа».

Художественное слово обладает особой силой. С его помощью мы сегодня знаем о насильственном выселении народов и национальных репрессиях 20 века не только из учебников истории, но и из уст тех, кто был тому свидетелем.



Другие новости по теме:

  • 28 декабря- День памяти жертв калмыцкого народа
  • Приближается скорбная дата для всего калмыцкого народа
  • «Судьба семьи – судьба народа»
  • Вышла в свет вторая часть сборника Владимира Боваева
  • 25 июля исполнилось бы 90 лет известному поэту и писателю Анатолию Кукаеву
  • Сангаджи Тарбаев готовит проект, посвященный депортации калмыков
  • В Центральном хуруле Калмыкии пройдет вечер памяти, посвященный 70-летию депортации
  • В Калмыкии почтут минутой молчания жертв депортации калмыцкого народа
  • Объявлен конкурс молодых литераторов к 70-летию депортации калмыцкого народа
  • Разработан план памятно-мемориальных мероприятий к 70-летию депортации калмыцкого народа

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Декабрь 2017    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031



    Государственный Интернет-Канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014) ©

    Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»
    Главный редактор - Панина Елена Валерьевна, редактор ГТРК - Нимгирова Мария Олеговна.
    Почта — kalmvesti@mail.ru Телефон телекомпании: +7 (84722) 4-06-10. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55.
    Возрастное ограничение -
    Адрес: Российская Федерация, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Горького, 34