В Национальной библиотеке имени Антона Амур-Санана состоялся литературный вечер, посвященный творчеству Анатолия Григорьева, автора 2-хтомника «Судьба калмыка». Это повествование о депортации калмыцкого народа и о сибирском сиротском детстве самого Анатолия Семеновича, которое он провел рядом со спец переселенцами из Калмыкии.



Первая часть двухтомника «Судьба калмыка» вышла в свет в 2008 году. Это свыше 1000 страниц о судьбе калмыцкого народа, депортированного в Сибирь, о людях, с которыми Анатолий Григорьев жил в Сибири. Он родился 1939 году в посёлке Орешное Манского района Красноярского края. Рано остался сиротой, беспризорничал, рос в детдоме и у родственников. Своё обездоленное детство Григорьев провел с такими же обездоленными ссыльными калмыками. Он был свидетелем тех ужасов, которые пришлось пережить степнякам. В произведении нет ни толики вымысла, свидетелем всего был сам Анатолий Семенович. Сейчас он проживает в городе Бахчисарай в республике Крым, основал там школу кикбоксинга. Вторую часть удалось издать благодаря поддержке главы республики Алексея Орлова. Элистинец Александр Болтыров был одним из первых, кто приобрел ее для домашней библиотеки.



«Судьба калмыка» привлекла внимание и молодёжи. Внукам и правнукам тех, кто выжил в Сибири, эта история далеко не безразлична.



Трагедия калмыцкого народа нашла свой отклик в российской литературе. Об этом писал не только Анатолий Григорьев. В «Архипелаге ГУЛАГ» Александра Солженицына есть целая глава о ссыльных народах. Писатель Виктор Астафьев то, что творилось в те годы, назвал ёмким словом «перемолот». Судьба калмыцкого народа нашла отражение также и в творчестве Семена Липкина, Александра Твардовского и многих других русских писателей.



Тема депортации навсегда прочно вошла и творчество калмыцкого поэта Владимира Санджиева. В 2016-м году он издал поэму, которая так и называется «Депортация калмыцкого народа».



Художественное слово обладает особой силой. С его помощью мы сегодня знаем о насильственном выселении народов и национальных репрессиях 20 века не только из учебников истории, но и из уст тех, кто был тому свидетелем. В Национальной библиотеке имени Антона Амур-Санана состоялся литературный вечер, посвященный творчеству Анатолия Григорьева, автора 2-хтомника «Судьба калмыка». Это повествование о депортации калмыцкого народа и о сибирском сиротском детстве самого Анатолия Семеновича, которое он провел рядом со спец переселенцами из Калмыкии.Первая часть двухтомника «Судьба калмыка» вышла в свет в 2008 году. Это свыше 1000 страниц о судьбе калмыцкого народа, депортированного в Сибирь, о людях, с которыми Анатолий Григорьев жил в Сибири. Он родился 1939 году в посёлке Орешное Манского района Красноярского края. Рано остался сиротой, беспризорничал, рос в детдоме и у родственников. Своё обездоленное детство Григорьев провел с такими же обездоленными ссыльными калмыками. Он был свидетелем тех ужасов, которые пришлось пережить степнякам. В произведении нет ни толики вымысла, свидетелем всего был сам Анатолий Семенович. Сейчас он проживает в городе Бахчисарай в республике Крым, основал там школу кикбоксинга. Вторую часть удалось издать благодаря поддержке главы республики Алексея Орлова. Элистинец Александр Болтыров был одним из первых, кто приобрел ее для домашней библиотеки.«Судьба калмыка» привлекла внимание и молодёжи. Внукам и правнукам тех, кто выжил в Сибири, эта история далеко не безразлична.Трагедия калмыцкого народа нашла свой отклик в российской литературе. Об этом писал не только Анатолий Григорьев. В «Архипелаге ГУЛАГ» Александра Солженицына есть целая глава о ссыльных народах. Писатель Виктор Астафьев то, что творилось в те годы, назвал ёмким словом «перемолот». Судьба калмыцкого народа нашла отражение также и в творчестве Семена Липкина, Александра Твардовского и многих других русских писателей.Тема депортации навсегда прочно вошла и творчество калмыцкого поэта Владимира Санджиева. В 2016-м году он издал поэму, которая так и называется «Депортация калмыцкого народа».Художественное слово обладает особой силой. С его помощью мы сегодня знаем о насильственном выселении народов и национальных репрессиях 20 века не только из учебников истории, но и из уст тех, кто был тому свидетелем.



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