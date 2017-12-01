Репрессированные, но не сломленные

Этот холодный, суровый день третьего года жестокой войны каждый калмык – стар и млад – запомнил на всю жизнь. Задолго до рассвета в соответствии с тщательно запланированной операцией под кодовым названием «Улусы» во всех хотонах, селах, поселках и городах в дома калмыков вошли военные. В один миг Калмыцкая автономная республика была ликвидирована. Супруги Тюрюмовы из Городовиковского района, так же как и многие калмыки, тоже были сосланы в Красноярский край. История их жизни в годы депортации в материале Ирины Гольдиновой.



В тысяча девятьсот сорок третьем году Николаю Тюрюмову было пятнадцать лет. После гибели отца его мать одна воспитывала пятерых детей. Он и сейчас помнит каждую минуту того трагического дня: как 28 декабря ночью солдаты врывались в каждый дом, как прикладами выгоняли стариков, женщин, детей, как под конвоем отводили их на пункты сбора.



Супруга Николая Сарановича Надежда Тюрюмова в 43 году училась в Астрахани в педагогическом институте. До сих пор с болью вспоминаю, как всех студентов калмыцкой национальности грузили в вагоны, говорит она. В тот день началась самая страшная страница истории народа.



Несмотря на то, что отправляли их из разных городов – пункт назначения Николая и Надежды оказался общим – Красноярский край. В Сибири они и встретились. Несмотря на все тяготы ссылки, тоску по Родине, молодые нашли свое счастье, создали семью. Здесь же родились пятеро детей. Так вместе супруги Тюрюмовы и идут по жизни вот уже семьдесят лет.



Как и многие калмыки, в годы ссылки Тюрюмовы потеряли родных, близких, друзей. Потому каждый год 28 декабря они с самого утра зажигают лампадки, читают молитвы и вспоминают о тех, кто так и не дождался возвращения на Родину. Но и те, кто смог вновь увидеть степные просторы, никогда не забудут годы депортации. Вновь и вновь они готовы рассказывать, как удалось выстоять в суровом климате, как труд, забота о близких, а, главное, неиссякаемая надежда, помогали жить и любить. Вот почему на протяжении семи десятилетий поколение репрессированных остается для нас примером мужества, стойкости и мудрости. Этот холодный, суровый день третьего года жестокой войны каждый калмык – стар и млад – запомнил на всю жизнь. Задолго до рассвета в соответствии с тщательно запланированной операцией под кодовым названием «Улусы» во всех хотонах, селах, поселках и городах в дома калмыков вошли военные. В один миг Калмыцкая автономная республика была ликвидирована. Супруги Тюрюмовы из Городовиковского района, так же как и многие калмыки, тоже были сосланы в Красноярский край. История их жизни в годы депортации в материале Ирины Гольдиновой.В тысяча девятьсот сорок третьем году Николаю Тюрюмову было пятнадцать лет. После гибели отца его мать одна воспитывала пятерых детей. Он и сейчас помнит каждую минуту того трагического дня: как 28 декабря ночью солдаты врывались в каждый дом, как прикладами выгоняли стариков, женщин, детей, как под конвоем отводили их на пункты сбора.Супруга Николая Сарановича Надежда Тюрюмова в 43 году училась в Астрахани в педагогическом институте. До сих пор с болью вспоминаю, как всех студентов калмыцкой национальности грузили в вагоны, говорит она. В тот день началась самая страшная страница истории народа.Несмотря на то, что отправляли их из разных городов – пункт назначения Николая и Надежды оказался общим – Красноярский край. В Сибири они и встретились. Несмотря на все тяготы ссылки, тоску по Родине, молодые нашли свое счастье, создали семью. Здесь же родились пятеро детей. Так вместе супруги Тюрюмовы и идут по жизни вот уже семьдесят лет.Как и многие калмыки, в годы ссылки Тюрюмовы потеряли родных, близких, друзей. Потому каждый год 28 декабря они с самого утра зажигают лампадки, читают молитвы и вспоминают о тех, кто так и не дождался возвращения на Родину. Но и те, кто смог вновь увидеть степные просторы, никогда не забудут годы депортации. Вновь и вновь они готовы рассказывать, как удалось выстоять в суровом климате, как труд, забота о близких, а, главное, неиссякаемая надежда, помогали жить и любить. Вот почему на протяжении семи десятилетий поколение репрессированных остается для нас примером мужества, стойкости и мудрости.



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