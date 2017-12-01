Обращение Главы Алексея Орлова к землякам

Сегодня одна из самых трагичных дат в истории,- говорится в обращении к землякам Главы Алексея Орлова.

«Калмыцкий народ вместе со многими другими народами нашей многонациональной страны испытал все тяготы сибирской ссылки, но, несмотря на все лишения, смог сохранить национальное достоинство и веру в справедливость. Невозможно изменить ход времени, исправить то, что уже стало частью истории, но наша святая обязанность - помнить о тех, кто нашел вечный покой в сибирской земле, кто выдержал нечеловеческие страдания в тяжелые годы незаконных репрессий. Пусть никогда не повторяются трагические события прошлого, но память о них объединяет нас в наших общих устремлениях за мир и согласие на нашей земле, за благополучие и процветание степного края!- говорит, завершая своё обращение к жителям Алексей Орлов. Сегодня одна из самых трагичных дат в истории,- говорится в обращении к землякам Главы Алексея Орлова.«Калмыцкий народ вместе со многими другими народами нашей многонациональной страны испытал все тяготы сибирской ссылки, но, несмотря на все лишения, смог сохранить национальное достоинство и веру в справедливость. Невозможно изменить ход времени, исправить то, что уже стало частью истории, но наша святая обязанность - помнить о тех, кто нашел вечный покой в сибирской земле, кто выдержал нечеловеческие страдания в тяжелые годы незаконных репрессий. Пусть никогда не повторяются трагические события прошлого, но память о них объединяет нас в наших общих устремлениях за мир и согласие на нашей земле, за благополучие и процветание степного края!- говорит, завершая своё обращение к жителям Алексей Орлов.



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