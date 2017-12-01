28 декабря- День памяти жертв калмыцкого народа

Декабрь 43-го. Для тысяч калмыков, раннее утро 28-е декабря стала страшной страницей в их жизни. Это утро для каждого из них врезалось в память громким и резким стуком в дверь людей в военном. Женщины, старики, дети не понимали, что происходит и что ждет их впереди.



Момент высылки калмыков, показанный в небольшой инсценировке, еще раз напомнила об одной из самых горьких страниц истории древнего народа. 13 суровых лет ссылки степняки не имели гражданских прав. Язык, культура и традиций, накопленные народом за много веков, оказались под запретом.



В мае 2018 года в Государственном музее истории Гулага в Москве откроется новая экспозиция, посвященная чеченцам, ингушам, балкарцам, карачаевцам, поволжским немцам, крымским татарам и калмыкам, лишенным в ходе репрессий национально-территориальной автономии. В тематической зоне будут размещены семь символических сосудов с горстями земли, привезенной из почитаемых этими народами мест. Ветеран Великой Отечественной войны Анатолий Борисович Тепшинов выполнил почетную миссию.



По поручению Главы республики Алексея Орлова Музею Гулага будет оказано содействие. Символическую капсулу с землей передали министру культуры и туризма республики Хонгору Эльбикову для ее дальнейшей передачи. А 29 октября в этом году в Москве был открыт Мемориал памяти жертв политических репрессий «Стена Скорби » на проспекте Академика Сахарова. Мемориал возведен по поручению Президента России Владимира Путина в память о жертвах «Большого террора», ставшего «трагедией для всего народа».



Ежегодно в этот день в каждой калмыцкой семье, в хурурлах, у мемориала «Исход и возвращение» возжигаются поминальные лампадки-зул. А минутой молчания чтят память всех родных, навеки оставшихся в сибирской земле.



Бамба Боваевич Мухлаев вспоминает, как восьмилетним мальчишкой его со старшими братьями сослали в Сибирь. Из Малых Дербет они попали в Алтайский край. В школу пошли только весной. Тяжко приходилось в трескучие сибирские морозы.



Андрей Нюрмяевич Оконов можно сказать сибиряк, он родился в 51 году в Новосибирской области в деревне Пресновка. Он старший из семи братьев и сестер, шестилетним мальчишкой вернулся вместе со всеми ссыльными на историческую родину.



Поэт Владимир Санджиев посвятил автору монумента «Исход и возвращение» Эрнсту Неизвестному, который увековечил память о наших земляках эти строки. Декабрь 43-го. Для тысяч калмыков, раннее утро 28-е декабря стала страшной страницей в их жизни. Это утро для каждого из них врезалось в память громким и резким стуком в дверь людей в военном. Женщины, старики, дети не понимали, что происходит и что ждет их впереди.Момент высылки калмыков, показанный в небольшой инсценировке, еще раз напомнила об одной из самых горьких страниц истории древнего народа. 13 суровых лет ссылки степняки не имели гражданских прав. Язык, культура и традиций, накопленные народом за много веков, оказались под запретом.В мае 2018 года в Государственном музее истории Гулага в Москве откроется новая экспозиция, посвященная чеченцам, ингушам, балкарцам, карачаевцам, поволжским немцам, крымским татарам и калмыкам, лишенным в ходе репрессий национально-территориальной автономии. В тематической зоне будут размещены семь символических сосудов с горстями земли, привезенной из почитаемых этими народами мест. Ветеран Великой Отечественной войны Анатолий Борисович Тепшинов выполнил почетную миссию.По поручению Главы республики Алексея Орлова Музею Гулага будет оказано содействие. Символическую капсулу с землей передали министру культуры и туризма республики Хонгору Эльбикову для ее дальнейшей передачи. А 29 октября в этом году в Москве был открыт Мемориал памяти жертв политических репрессий «Стена Скорби » на проспекте Академика Сахарова. Мемориал возведен по поручению Президента России Владимира Путина в память о жертвах «Большого террора», ставшего «трагедией для всего народа».Ежегодно в этот день в каждой калмыцкой семье, в хурурлах, у мемориала «Исход и возвращение» возжигаются поминальные лампадки-зул. А минутой молчания чтят память всех родных, навеки оставшихся в сибирской земле.Бамба Боваевич Мухлаев вспоминает, как восьмилетним мальчишкой его со старшими братьями сослали в Сибирь. Из Малых Дербет они попали в Алтайский край. В школу пошли только весной. Тяжко приходилось в трескучие сибирские морозы.Андрей Нюрмяевич Оконов можно сказать сибиряк, он родился в 51 году в Новосибирской области в деревне Пресновка. Он старший из семи братьев и сестер, шестилетним мальчишкой вернулся вместе со всеми ссыльными на историческую родину.Поэт Владимир Санджиев посвятил автору монумента «Исход и возвращение» Эрнсту Неизвестному, который увековечил память о наших земляках эти строки.



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