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Сегодня, 17:44

Состоялось итоговое заседание комиссии по безопасности дорожного движения


Состоялось итоговое заседание комиссии по безопасности дорожного движенияСостояние аварийности на территории региона, готовность автовладельцев к осенне-зимнему периоду, уличное освещение дорог федерального и регионального значений. Эти и другие вопросы были рассмотрены на заседании Правительственной комиссии по безопасности дорожного движения республики. На итоговом заседании побывала наша съемочная группа.

744 человека пострадали на дорогах республики за 11 месяцев текущего года. Больше четверти из них – пассажиры. 26 процентов. 21 человек погиб. Нарушение правил дорожного движения водителями, это один из основных факторов, влияющих на рост трагедий на дороге. В ходе профилактических мероприятий выявлено около двух тысяч фактов пьяной езды.

Не решается и проблема ДТП по причине бесконтрольного содержания животных. Здесь рост составил 40 процентов. А в Кетченеровском, Яшкульском, Приютненском и Ики-Бурульском статистика ДТП с участием бесхозно пасущегося скота увеличилось в разы.

В связи с этим главами районов было предложено внести предложение на рассмотрение в Народный Хурал вернуть административной комиссии ее прежние функции. И предусмотреть наказание за нечипированных животных. Владельцы КРС зачастую, чтобы не выплачивать штраф и остаться безнаказанным, не признаются.

А министр Ботов отметил, что в 2018-м году из республиканского дорожного фонда будут выделены финансовые средства на приведение муниципальных дорог в надлежащий вид.

Главное региональное управление МЧС выступило с предложением организовать тесное взаимодействие со спасателями. В плохую погоду на дорогах Калмыкии будут дежурить сотрудники МЧС. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций из-за погодных условий на автодорогах общего пользования создано 88 пунктов временного размещения, несколько десятков стационарных и 3 мобильных пункта обогрева и питания. Подготовлены 113 единиц специализированной техники. Отметили, что недавняя непогода и её последствия на дорогах Элисты
к работе коммунальщиков вызвала много нареканий. На правительственной комиссии принято решение организовать круглосуточное дежурство диспетчерских смен и продолжить установку над проезжей частью дорожных знаков. При этом по-прежнему актуально соблюдение скоростного режима на дорогах.



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