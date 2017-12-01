В Элисте прошло мероприятие, посвященное 75-летию освобождения города от фашистских захватчиков

Торжественное мероприятие, посвященное 75-тилетию освобождения Элисты от немецко-фашистских захватчиков, состоялось сегодня в кинотеатре Родина. Это случилось в ночь с 31-го декабря 42-го на 1 января следующего года. Среди тех, кто освобождал Элисту, было много наших земляков. Это братья Иван и Степан Полоусовы, Пантелей Кузыченко, Анжа Урубжуров и многие другие. В составе 28-й армии освобождал Элисту и Народный писатель Калмыкии, ветеран войны Андрей Джимбиев. Сегодня он с горечью вспоминал однополчан, которые отдали свои жизни в жестокой схватке за свободу Родины. Торжественное мероприятие, посвященное 75-тилетию освобождения Элисты от немецко-фашистских захватчиков, состоялось сегодня в кинотеатре Родина. Это случилось в ночь с 31-го декабря 42-го на 1 января следующего года. Среди тех, кто освобождал Элисту, было много наших земляков. Это братья Иван и Степан Полоусовы, Пантелей Кузыченко, Анжа Урубжуров и многие другие. В составе 28-й армии освобождал Элисту и Народный писатель Калмыкии, ветеран войны Андрей Джимбиев. Сегодня он с горечью вспоминал однополчан, которые отдали свои жизни в жестокой схватке за свободу Родины.



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