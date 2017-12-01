Школы республики получили новые автобусы

Школы республики получили сегодня новые автобусы. Напомним, вторая партия автомобилей для системы образования приобретена в рамках исполнения распоряжения Правительства России. 7 единиц автотранспорта распределены между районами. Микроавтобусы ГАЗ вместимостью 12 человек отправились в Малодербетовский, Сарпинский, Приютненский и Черноземельский районы. А автобусы «газ некст» получили Ики-Бурульский район, «Цаган-Аманская санаторная школа-интернат» и «Лаганская коррекционная школа-интернат». Все они оснащены современным оборудованием. Теперь школьники могут выезжать не только в столицу, но и за ее пределы на различные конкурсы и фестивали. Напомню, что на прошлой неделе микроавтобусы получили «Элистинская коррекционная школа-интернат», Этнокультурная гимназия имени Зая-Пандиты, а также Городовиковский и Кетченеровский районы. Всего в этом году выделено 11 автобусов. В прошлом году республика получила 21 автобус для системы образования. Школы республики получили сегодня новые автобусы. Напомним, вторая партия автомобилей для системы образования приобретена в рамках исполнения распоряжения Правительства России. 7 единиц автотранспорта распределены между районами. Микроавтобусы ГАЗ вместимостью 12 человек отправились в Малодербетовский, Сарпинский, Приютненский и Черноземельский районы. А автобусы «газ некст» получили Ики-Бурульский район, «Цаган-Аманская санаторная школа-интернат» и «Лаганская коррекционная школа-интернат». Все они оснащены современным оборудованием. Теперь школьники могут выезжать не только в столицу, но и за ее пределы на различные конкурсы и фестивали. Напомню, что на прошлой неделе микроавтобусы получили «Элистинская коррекционная школа-интернат», Этнокультурная гимназия имени Зая-Пандиты, а также Городовиковский и Кетченеровский районы. Всего в этом году выделено 11 автобусов. В прошлом году республика получила 21 автобус для системы образования.



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