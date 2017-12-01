История калмыцкого телевидения в лицах

Завершается юбилейный для нашего телевидения 2017-й год. И в полувековой юбилей мы продолжаем рассказ о тех, кто стал его страницей и вехой. Сегодня мы знакомим вас с режиссером, чьи работы, являясь частью фонда ГТРК Калмыкия, и сегодня время от времени украшают наш эфир. С Галиной Козорез.



Она посвятила калмыцкому телевидению 30 лет жизни. За это время пройдены все обязательные тогда ступени от помощника режиссёра до режиссёра первой категории. Её работы получили признание на престижных всероссийских и международных кино- и телефестивалях. И до сих пор выше наград калмыцкому ТВ пока никто не принёс.



Самобытный почерк, настоящий профессионализм и вечное стремление к эксперименту стали визитной карточкой режиссёра Галины Козорез.



И хотя Галина Козорез уже давно не работает на телевидении, её талантливые работы и результаты совместного творчества помнят самые известные в республике и за её пределами люди.



Ну а о сегодняшнем дне вступившего в век цифры калмыцкого телевидения у нашего ветерана только самые лучшие слова. Завершается юбилейный для нашего телевидения 2017-й год. И в полувековой юбилей мы продолжаем рассказ о тех, кто стал его страницей и вехой. Сегодня мы знакомим вас с режиссером, чьи работы, являясь частью фонда ГТРК Калмыкия, и сегодня время от времени украшают наш эфир. С Галиной Козорез.Она посвятила калмыцкому телевидению 30 лет жизни. За это время пройдены все обязательные тогда ступени от помощника режиссёра до режиссёра первой категории. Её работы получили признание на престижных всероссийских и международных кино- и телефестивалях. И до сих пор выше наград калмыцкому ТВ пока никто не принёс.Самобытный почерк, настоящий профессионализм и вечное стремление к эксперименту стали визитной карточкой режиссёра Галины Козорез.И хотя Галина Козорез уже давно не работает на телевидении, её талантливые работы и результаты совместного творчества помнят самые известные в республике и за её пределами люди.Ну а о сегодняшнем дне вступившего в век цифры калмыцкого телевидения у нашего ветерана только самые лучшие слова.



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