ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
Радио Калмыкии
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели
Мобильный репортер



Vkalmikii.com

РИА Калмыкия
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Сегодня, 11:58

История калмыцкого телевидения в лицах


История калмыцкого телевидения в лицахЗавершается юбилейный для нашего телевидения 2017-й год. И в полувековой юбилей мы продолжаем рассказ о тех, кто стал его страницей и вехой. Сегодня мы знакомим вас с режиссером, чьи работы, являясь частью фонда ГТРК Калмыкия, и сегодня время от времени украшают наш эфир. С Галиной Козорез.

Она посвятила калмыцкому телевидению 30 лет жизни. За это время пройдены все обязательные тогда ступени от помощника режиссёра до режиссёра первой категории. Её работы получили признание на престижных всероссийских и международных кино- и телефестивалях. И до сих пор выше наград калмыцкому ТВ пока никто не принёс.

Самобытный почерк, настоящий профессионализм и вечное стремление к эксперименту стали визитной карточкой режиссёра Галины Козорез.

И хотя Галина Козорез уже давно не работает на телевидении, её талантливые работы и результаты совместного творчества помнят самые известные в республике и за её пределами люди.

Ну а о сегодняшнем дне вступившего в век цифры калмыцкого телевидения у нашего ветерана только самые лучшие слова.



Другие новости по теме:

  • История калмыцкого телевидения в лицах
  • История калмыцкого телевидения в лицах
  • История калмыцкого телевидения в лицах
  • История калмыцкого телевидения в лицах
  • История калмыцкого телевидения в лицах
  • История калмыцкого телевидения в лицах
  • История калмыцкого телевидения в лицах
  • История калмыцкого телевидения в лицах
  • История калмыцкого телевидения в лицах
  • История калмыцкого телевидения в лицах

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Декабрь 2017    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031



    Государственный Интернет-Канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014) ©

    Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»
    Главный редактор - Панина Елена Валерьевна, редактор ГТРК - Нимгирова Мария Олеговна.
    Почта — kalmvesti@mail.ru Телефон телекомпании: +7 (84722) 4-06-10. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55.
    Возрастное ограничение -
    Адрес: Российская Федерация, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Горького, 34