Новогодний подарок для Элистинского колледжа искусств

В этот день будет немало сюрпризов. Ведь на пороге Новый, 2018, год. С коллективом музыкального колледжа у депутата Государственной думы Марины Мукабеновой давняя дружба и сотрудничество. Благодаря ее поддержке студенты участвуют во многих престижных мероприятиях, проводимых и за пределами республики: в фестивалях, конкурсах. И это не все.



Сегодняшняя встреча также знаменательна. Накануне в колледж доставили музыкальный инструмент – ЕЧИН, о приобретении которого здесь мечтали давно, но нужны были большие средства. Это и был новогодний подарок от народного избранника и компании Лукойл. На этой встрече и продемонстрировали гостям игру на ечине.



Здесь же в зале присутствуют мастера, благодаря которым Ечин и обретает новую жизнь. Это преподаватель колледжа Эльвик Дорджиев, которому принадлежит идея воссоздания музыкального инструмента, на котором играли наши предки. По его эскизам было начато его производство в мастерских братской советской Белоруссии. В лихие 90- тые – связи были прерваны. Но мысль о продолжение дела не покидала мастера. При этом, Дорджиев серьезно задумался об усовершенствовании Ечина, чтобы игра на инструменте отвечала современным требованиям.



К тому же увенчались успехом поиски мастера изготовителя. Выбор пал на молодого специалиста прикладного искусства, выпускника музколледжа Дорджи Горяева.



Трудностей на этом пути немало, но совместные усилия дают плоды. Обладатель Гранта главы республики Дорджии Горяев намерен направить средства на приобретение более современного оборудования для изготовления музинструментов. Он также благодарен поддержке, оказанной депутатом Госдумы Марины Мукабеновой и компанией «Лукойл».



И вот, что говорят специалисты о том, насколько уникален музыкальный инструмент, производимый мастерами Калмыкии.



В завершение, еще один музыкальный номер, адресованный гостям предновогодней встречи. В этот день будет немало сюрпризов. Ведь на пороге Новый, 2018, год. С коллективом музыкального колледжа у депутата Государственной думы Марины Мукабеновой давняя дружба и сотрудничество. Благодаря ее поддержке студенты участвуют во многих престижных мероприятиях, проводимых и за пределами республики: в фестивалях, конкурсах. И это не все.Сегодняшняя встреча также знаменательна. Накануне в колледж доставили музыкальный инструмент – ЕЧИН, о приобретении которого здесь мечтали давно, но нужны были большие средства. Это и был новогодний подарок от народного избранника и компании Лукойл. На этой встрече и продемонстрировали гостям игру на ечине.Здесь же в зале присутствуют мастера, благодаря которым Ечин и обретает новую жизнь. Это преподаватель колледжа Эльвик Дорджиев, которому принадлежит идея воссоздания музыкального инструмента, на котором играли наши предки. По его эскизам было начато его производство в мастерских братской советской Белоруссии. В лихие 90- тые – связи были прерваны. Но мысль о продолжение дела не покидала мастера. При этом, Дорджиев серьезно задумался об усовершенствовании Ечина, чтобы игра на инструменте отвечала современным требованиям.К тому же увенчались успехом поиски мастера изготовителя. Выбор пал на молодого специалиста прикладного искусства, выпускника музколледжа Дорджи Горяева.Трудностей на этом пути немало, но совместные усилия дают плоды. Обладатель Гранта главы республики Дорджии Горяев намерен направить средства на приобретение более современного оборудования для изготовления музинструментов. Он также благодарен поддержке, оказанной депутатом Госдумы Марины Мукабеновой и компанией «Лукойл».И вот, что говорят специалисты о том, насколько уникален музыкальный инструмент, производимый мастерами Калмыкии.В завершение, еще один музыкальный номер, адресованный гостям предновогодней встречи.



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