ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
Радио Калмыкии
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели
Мобильный репортер



Vkalmikii.com

РИА Калмыкия
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Сегодня, 11:55

Новогодний подарок для Элистинского колледжа искусств


Новогодний подарок для Элистинского колледжа искусствВ этот день будет немало сюрпризов. Ведь на пороге Новый, 2018, год. С коллективом музыкального колледжа у депутата Государственной думы Марины Мукабеновой давняя дружба и сотрудничество. Благодаря ее поддержке студенты участвуют во многих престижных мероприятиях, проводимых и за пределами республики: в фестивалях, конкурсах. И это не все.

Сегодняшняя встреча также знаменательна. Накануне в колледж доставили музыкальный инструмент – ЕЧИН, о приобретении которого здесь мечтали давно, но нужны были большие средства. Это и был новогодний подарок от народного избранника и компании Лукойл. На этой встрече и продемонстрировали гостям игру на ечине.

Здесь же в зале присутствуют мастера, благодаря которым Ечин и обретает новую жизнь. Это преподаватель колледжа Эльвик Дорджиев, которому принадлежит идея воссоздания музыкального инструмента, на котором играли наши предки. По его эскизам было начато его производство в мастерских братской советской Белоруссии. В лихие 90- тые – связи были прерваны. Но мысль о продолжение дела не покидала мастера. При этом, Дорджиев серьезно задумался об усовершенствовании Ечина, чтобы игра на инструменте отвечала современным требованиям.

К тому же увенчались успехом поиски мастера изготовителя. Выбор пал на молодого специалиста прикладного искусства, выпускника музколледжа Дорджи Горяева.

Трудностей на этом пути немало, но совместные усилия дают плоды. Обладатель Гранта главы республики Дорджии Горяев намерен направить средства на приобретение более современного оборудования для изготовления музинструментов. Он также благодарен поддержке, оказанной депутатом Госдумы Марины Мукабеновой и компанией «Лукойл».

И вот, что говорят специалисты о том, насколько уникален музыкальный инструмент, производимый мастерами Калмыкии.

В завершение, еще один музыкальный номер, адресованный гостям предновогодней встречи.



Другие новости по теме:

  • Депутаты ГосДумы посетили ряд объектов в Элисте
  • «Общество и бизнес»
  • Марина Мукабенова вручила студентам ССУЗов именные стипендии
  • Марина Мукабенова посетила социальный приют для детей
  • Соглашение между республикой и компанией «ЛУКОЙЛ» в действии
  • За вклад в развитие образования
  • Марина Мукабенова вручила именные премии лучшим студентам Элисты
  • В Элисте состоялся концерт выпускников колледжа искусств
  • Студенты колледжа искусств провели музыкальный флешмоб
  • Учащиеся Элистинского колледжа искусств провели отчетный концерт

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Декабрь 2017    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031



    Государственный Интернет-Канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014) ©

    Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»
    Главный редактор - Панина Елена Валерьевна, редактор ГТРК - Нимгирова Мария Олеговна.
    Почта — kalmvesti@mail.ru Телефон телекомпании: +7 (84722) 4-06-10. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55.
    Возрастное ограничение -
    Адрес: Российская Федерация, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Горького, 34