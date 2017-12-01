Увековечена память Петра Ножкина, видного партийного и общественного деятеля, внесшего большой вклад в восстановление государственности степного региона, в развитие его экономического потенциала в 60- 70 годы прошлого столетия. Будучи секретарем Обкома партии, Петр Ефимович курировал ведущие отрасли хозяйствования. Под его руководством создавались первые промышленные гиганты, прокладывались дороги с твердым покрытием и стальные магистрали, строились больницы, школы, детские сады, Дома культуры и госучреждения. Мемориальная доска установлена на фасаде дома номер 3 по переулку Театральный, где жила семья Петра Ножкина вплоть до 1971 года, до выхода его на заслуженный отдых. Увековечена память Петра Ножкина, видного партийного и общественного деятеля, внесшего большой вклад в восстановление государственности степного региона, в развитие его экономического потенциала в 60- 70 годы прошлого столетия. Будучи секретарем Обкома партии, Петр Ефимович курировал ведущие отрасли хозяйствования. Под его руководством создавались первые промышленные гиганты, прокладывались дороги с твердым покрытием и стальные магистрали, строились больницы, школы, детские сады, Дома культуры и госучреждения. Мемориальная доска установлена на фасаде дома номер 3 по переулку Театральный, где жила семья Петра Ножкина вплоть до 1971 года, до выхода его на заслуженный отдых.



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