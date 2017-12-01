ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
Радио Калмыкии
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели
Мобильный репортер



Vkalmikii.com

РИА Калмыкия
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Сегодня, 17:30

Увековечена память Петра Ножкина


Увековечена память Петра НожкинаУвековечена память Петра Ножкина, видного партийного и общественного деятеля, внесшего большой вклад в восстановление государственности степного региона, в развитие его экономического потенциала в 60- 70 годы прошлого столетия. Будучи секретарем Обкома партии, Петр Ефимович курировал ведущие отрасли хозяйствования. Под его руководством создавались первые промышленные гиганты, прокладывались дороги с твердым покрытием и стальные магистрали, строились больницы, школы, детские сады, Дома культуры и госучреждения. Мемориальная доска установлена на фасаде дома номер 3 по переулку Театральный, где жила семья Петра Ножкина вплоть до 1971 года, до выхода его на заслуженный отдых.



Другие новости по теме:

  • В Элисте установлена мемориальная доска Сергею Васькину
  • В Элисте открыли мемориальную доску Юлии Тепикиной
  • В центре Элисты появилась ещё одна мемориальная доска в память ветерана войны
  • Память об основателе телерадиовещания в Калмыкии должна быть сохранена
  • В Калмыкии будет открыта мемориальная доска Гарри Рокчинскому
  • В Элисте установлена мемориальная доска Бадме Эрдниеву
  • В Элисте открылась выставка известного скульптора Петра Тазаева
  • В Калмыкии представлены Дни культуры Ики-Бурульского района
  • В Элисте состоится концерт памяти Петра Чонкушова
  • 8 февраля отмечается День российской науки

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Декабрь 2017    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031



    Государственный Интернет-Канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014) ©

    Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»
    Главный редактор - Панина Елена Валерьевна, редактор ГТРК - Нимгирова Мария Олеговна.
    Почта — kalmvesti@mail.ru Телефон телекомпании: +7 (84722) 4-06-10. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55.
    Возрастное ограничение -
    Адрес: Российская Федерация, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Горького, 34