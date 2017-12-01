В избирательной комиссии по Калмыкии подвели итоги проделанной работы в 2017 году. Уходящий год выдался насыщенным на события. В Калмыкии состоялись три кампании, обе — в формате довыборов депутатов муниципальных образований. В июле был сформирован новый состав избирательной комиссии с 5-летним сроком полномочий. Он переизбрал председателя. Им в очередной раз стал старейший член комиссии Александр Дикалов. И уже в этом году началась подготовка к предстоящим кампаниям. Это выборы в марте 2018 года Президента России и в сентябре этого года - депутатов Народного Хурала Калмыкии. В избирательной комиссии по Калмыкии подвели итоги проделанной работы в 2017 году. Уходящий год выдался насыщенным на события. В Калмыкии состоялись три кампании, обе — в формате довыборов депутатов муниципальных образований. В июле был сформирован новый состав избирательной комиссии с 5-летним сроком полномочий. Он переизбрал председателя. Им в очередной раз стал старейший член комиссии Александр Дикалов. И уже в этом году началась подготовка к предстоящим кампаниям. Это выборы в марте 2018 года Президента России и в сентябре этого года - депутатов Народного Хурала Калмыкии.



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