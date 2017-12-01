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Сегодня, 17:00

Алексей Орлов встретился с заместителем Генерального директора ВГТРК


Алексей Орлов встретился с заместителем Генерального директора ВГТРКСегодня в Постпредстве Республики Калмыкия при Президенте России Глава степного региона Алексей Орлов встретился с заместителем Генерального директора ВГТРК Рифатом Сабитовым и обсудил вопросы развития сотрудничества с ВГТРК. Алексей Орлов рассказал о запуске цифрового вещания Первого Мультиплекса на территории Калмыкии, благодаря которому региональные программы в цифровом качестве стали доступны 95% жителей республики.



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