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Приближается скорбная дата для всего калмыцкого народа


Приближается скорбная дата для всего калмыцкого народаПриближается 28 декабря - скорбная дата, вписанная в историю калмыцкого народа. Героиня нашего сюжета - Надежда Эрендженова относится к поколению тех, на долю которой выпали испытания сибирской ссылки. Но, несмотря на это, она, как ее земляки выдержала все тяготы сурового времени. В эти дни Надежда Сарановна отмечает свое 85-ти летие.

Это дети, а их у Надежды Сарановны пятеро, решили устроить любимой маме праздник в честь юбилейной даты. А возраст у нашей героини действительно солидный. Ей исполнилось 85 лет. По этому случаю, она принимает поздравление от своих родных и близких.

В своих поздравлениях гости отмечали ее оптимизм, тонкое чувство юмора и крепкий дух. Именно эти качества помогли Надежде Сарановне выдержать суровое испытание Сибири. Детская память ясно запечатлела день 28 декабря, когда ее одиннадцатилетнюю погрузили вместе с мамой, братьями и сестрами в товарный вагон, и отправили на долгие годы в холодную Сибирь. Я не понимала, что происходит, говорит она, почему выгоняют из дома, куда везут. Было очень холодно и темно.

Ее воспоминания о депортации, скорее хронологическое повествование. Вместе с земляками Надежда попала в Боготульский район Красноярского края. Повезло, говорит, что продолжила обучение в школе. У девушки была огромная тяга к образованию. Несмотря на все проблемы, с которыми была связана жизнь спецпереселенца, поступила в Ачинский сельскохозяйственный техникум. С благодарностью вспоминает сибиряков, которые поддержали в трудную минуту.

Остались живы, продолжает наша собеседница, благодаря маме, которая была мастерица на все руки. И шила, и вязала. Так зарабатывала на кусок хлеба. Ну, а с супругом Бамбой Эренженовичем познакомилась уже после Сибири в поселке Чилгир Яшкульского района. У них четверо детей. Дали им образование, возможность выбрать профессии по душе. Но, к сожалению, несколько лет назад не стало любимого супруга, с которым прожила 45 лет. Сейчас она рядом с теми, кого любит всем сердцем. Это дочери, сын, внуки и правнуки. Добрые и трудолюбивые, похожие на своего деда.

День рождения – это хороший повод всем собраться за праздничным столом и повод для воспоминаний. За долгую жизнь, говорит ветеран труда, пережила события и радостные и не очень. На наш вопрос: в чем кроется секрет долгой жизни, не задумываясь, Надежда Сарановна ответила, радоваться тому, что есть. А это своё увлечение она пронесла через всю жизнь. Это стихи собственного сочинения и песни, лирические, шуточные, патриотические.




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