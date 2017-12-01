20 лет аварийно-спасательной службы. Территориальная поисково-спасательная служба республики была создана в 1997 году. И сегодня каждый знает, что спасатели Калмыкии готовы прийти на помощь 24 часа в сутки. Они в считанные минуты прибывают на место террористических актов, стихийных бедствий и катастроф. С 1997 коллектив Территориальной поисково-спасательной службы практически не менялся, 90% спасателей работают со дня создания службы. Совершено более 15 000 выездов на оказание помощи населению республики. Спасатели также неоднократно участвовали в спасательных работах в соседних регионах. 20 лет аварийно-спасательной службы. Территориальная поисково-спасательная служба республики была создана в 1997 году. И сегодня каждый знает, что спасатели Калмыкии готовы прийти на помощь 24 часа в сутки. Они в считанные минуты прибывают на место террористических актов, стихийных бедствий и катастроф. С 1997 коллектив Территориальной поисково-спасательной службы практически не менялся, 90% спасателей работают со дня создания службы. Совершено более 15 000 выездов на оказание помощи населению республики. Спасатели также неоднократно участвовали в спасательных работах в соседних регионах.



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