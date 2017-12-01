ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
Радио Калмыкии
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели
Мобильный репортер



Vkalmikii.com

РИА Калмыкия
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Сегодня, 11:47

20 лет аварийно-спасательной службы


20 лет аварийно-спасательной службы20 лет аварийно-спасательной службы. Территориальная поисково-спасательная служба республики была создана в 1997 году. И сегодня каждый знает, что спасатели Калмыкии готовы прийти на помощь 24 часа в сутки. Они в считанные минуты прибывают на место террористических актов, стихийных бедствий и катастроф. С 1997 коллектив Территориальной поисково-спасательной службы практически не менялся, 90% спасателей работают со дня создания службы. Совершено более 15 000 выездов на оказание помощи населению республики. Спасатели также неоднократно участвовали в спасательных работах в соседних регионах.



Другие новости по теме:

  • Миграционная служба в Калмыкии отмечает 25 лет со дня создания
  • Пожарной охране Калмыкии исполняется 90 лет
  • Начальник пожарно-спасательной части признан виновным в получении взятки
  • Бывший начальник пожарно-спасательной части предстанет перед судом
  • МЧС России отмечает 25-летний юбилей
  • Коммунальные службы Элисты готовы к капризам погоды
  • Мэрия Элисты готовит Колонский к купальному сезону
  • Спасатели ликвидировали последствия условной аварии в Калмыкии
  • В Колонском пруду утонул купавшийся в нетрезвом состоянии мужчина
  • За неделю в Калмыкии произошло 2 пожара, пострадавших нет

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Декабрь 2017    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031



    Государственный Интернет-Канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014) ©

    Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»
    Главный редактор - Панина Елена Валерьевна, редактор ГТРК - Нимгирова Мария Олеговна.
    Почта — kalmvesti@mail.ru Телефон телекомпании: +7 (84722) 4-06-10. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55.
    Возрастное ограничение -
    Адрес: Российская Федерация, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Горького, 34