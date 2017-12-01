Новые "джинглы" на радио Калмыкии

Коллектив радио Калмыкии подготовил для своих слушателей новогодний подарок- новые вокально-музыкальные заставки, называемые на профессиональном языке «джинглами». С сегодняшнего дня они значительно украсят эфир. Также новости из Калмыкии теперь можно услышать и в эфире федеральных программ, выходящих на Радио России. Татьяна Шолохова подробнее.



«Джингл» - короткие вокально-музыкальные заставки - звучат в начале и конце каждой радиопередачи, а также в межпрограммные паузы. Это можно сказать лицо радиоканала. Все джинглы, а их 28, прислали из Москвы, продолжительность каждого около 10 секунд.



Аудитория Радио Калмыкии - это вся республика. В коллективе 16 человек: журналисты, звукорежиссеры и инженеры. Региональный эфир, выходящий в рамках «Радио России», создан по типу авторского канала, где отдается предпочтение коротким репортажам, оригинальным джинглам, комментариям. В основе «разговор по существу» лежат самые актуальные и разнообразные темы. Причем радиослушатели могут принимать участие практически во всех прямых эфирах. Так, передачу «Здесь и сейчас» можно не только услышать, но и увидеть в прямом эфире на сайте vesti-kalmykia.ru.



Сегодня передачи радио Калмыкии можно услышать на волне Маяка, радио России в –FM-формате. С вводом в эксплуатацию первого мультиплекса все программы доступны в цифровом качестве на территории всей республики. Также узнать больше новостей о нашей степной республике могут жители всей страны во время прямых включений на Радио России. Так, недавно Гиляна Джиджикова приняла участие в передаче Вадима Тихомирова «пятидневка». Известного ведущего интересовала туристическая Калмыкия.



Почти пятьдесят процентов радиовещания ведется на калмыцком языке. Рассказы о солдатах победы, радиоочерки и зарисовки о ветеранах Великой Отечественной войны. Репортажи о лучших школах Калмыкии, все это на национальном языке. В планах коллектива на 2018-й год расширение аудитории путем проведение литературных чтений, конкурсов и интерактивных передач. Коллектив радио Калмыкии подготовил для своих слушателей новогодний подарок- новые вокально-музыкальные заставки, называемые на профессиональном языке «джинглами». С сегодняшнего дня они значительно украсят эфир. Также новости из Калмыкии теперь можно услышать и в эфире федеральных программ, выходящих на Радио России. Татьяна Шолохова подробнее.«Джингл» - короткие вокально-музыкальные заставки - звучат в начале и конце каждой радиопередачи, а также в межпрограммные паузы. Это можно сказать лицо радиоканала. Все джинглы, а их 28, прислали из Москвы, продолжительность каждого около 10 секунд.Аудитория Радио Калмыкии - это вся республика. В коллективе 16 человек: журналисты, звукорежиссеры и инженеры. Региональный эфир, выходящий в рамках «Радио России», создан по типу авторского канала, где отдается предпочтение коротким репортажам, оригинальным джинглам, комментариям. В основе «разговор по существу» лежат самые актуальные и разнообразные темы. Причем радиослушатели могут принимать участие практически во всех прямых эфирах. Так, передачу «Здесь и сейчас» можно не только услышать, но и увидеть в прямом эфире на сайте vesti-kalmykia.ru.Сегодня передачи радио Калмыкии можно услышать на волне Маяка, радио России в –FM-формате. С вводом в эксплуатацию первого мультиплекса все программы доступны в цифровом качестве на территории всей республики. Также узнать больше новостей о нашей степной республике могут жители всей страны во время прямых включений на Радио России. Так, недавно Гиляна Джиджикова приняла участие в передаче Вадима Тихомирова «пятидневка». Известного ведущего интересовала туристическая Калмыкия.Почти пятьдесят процентов радиовещания ведется на калмыцком языке. Рассказы о солдатах победы, радиоочерки и зарисовки о ветеранах Великой Отечественной войны. Репортажи о лучших школах Калмыкии, все это на национальном языке. В планах коллектива на 2018-й год расширение аудитории путем проведение литературных чтений, конкурсов и интерактивных передач.



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