Хозяйства республики перешли на стойловое содержание животных

В связи с погодными условиями сельхозтруженники перешли на стойловое содержание животных. Выпавший снег и гололед не позволяют выпасать поголовье на пастбищах. Все необходимые мероприятия по подготовке помещений были заранее проведены. Обеспеченность грубыми кормами составляет девяносто девять процентов. Это позволяет говорить о том, что зимовка в хозяйствах республики проходит в штатном режиме. В связи с погодными условиями сельхозтруженники перешли на стойловое содержание животных. Выпавший снег и гололед не позволяют выпасать поголовье на пастбищах. Все необходимые мероприятия по подготовке помещений были заранее проведены. Обеспеченность грубыми кормами составляет девяносто девять процентов. Это позволяет говорить о том, что зимовка в хозяйствах республики проходит в штатном режиме.



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