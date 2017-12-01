Приютненская многопрофильная гимназия открылась после ремонта. Работы проводились здесь в рамках федеральной программы «Доступная среда на 2011-2020 годы» и республиканской – «Создание новых рабочих мест для учащихся в образовательных организациях». Всего было освоено более пяти миллионов рублей. Помимо строительно-монтажных работ было закуплено оборудование для дистанционного обучения детей, а также школьников с ограниченными возможностями здоровья. На торжественном открытии побывала и наша съемочная группа.



Открытие Приютненской многопрофильной гимназии после ремонта стало, по словам учащихся и педагогов, подарком к Новому году, который они с нетерпением ждали. Елена Сагаева, выпускница этой школы, вот уже несколько лет преподает здесь калмыцкий язык. Новые комфортные условия, рассказывает она, мечта не одного поколения школьников. Это и теплый туалет, и умывальники с холодной и горячей водой,



Ремонт в Приютненской гимназии началсЯ еще в августе. В коридорах старые полы заменены на керамическую плитку, в кабинетах настелили новый линолеум, установлены оконные и дверные блоки, произведена внутренняя отделка помещения. Установлен пандус и смонтирован подъемник. Всего на эти цели было выделено более пяти миллионов рублей.



Сейчас здесь есть все необходимое оборудование для обучения детей с различными отклонениями в здоровье. На сегодняшний день таких учащихся в гимназии десять. Всего же в этой гимназии обучается двести семьдесят школьников. Специальные парты, дидактические материалы, интерактивная доска с программой для обучения детей с задержкой психического развития. Все это предполагает интеграцию всех обучающихся вне зависимости от их возможностей. Ведется и дистанционное обучение ребят из других населенных пунктов Приютненского района.



На торжественной линейке был дан старт учебному процессу. Он начался уже сегодня. Во время ремонта занятия учащихся были организованы во вторую смену в приютненском лицее.



Всего по республиканской целевой программе «Создание новых рабочих мест для обучающихся в образовательных организациях» отремонтировано шесть школ, построено 3 пристройки к уже имеющимся зданиям. Документ рассчитан до две тысячи двадцатого года, а, следовательно, на очереди благоустройство других учреждений образования в регионе. Приютненская многопрофильная гимназия открылась после ремонта. Работы проводились здесь в рамках федеральной программы «Доступная среда на 2011-2020 годы» и республиканской – «Создание новых рабочих мест для учащихся в образовательных организациях». Всего было освоено более пяти миллионов рублей. Помимо строительно-монтажных работ было закуплено оборудование для дистанционного обучения детей, а также школьников с ограниченными возможностями здоровья. На торжественном открытии побывала и наша съемочная группа.Открытие Приютненской многопрофильной гимназии после ремонта стало, по словам учащихся и педагогов, подарком к Новому году, который они с нетерпением ждали. Елена Сагаева, выпускница этой школы, вот уже несколько лет преподает здесь калмыцкий язык. Новые комфортные условия, рассказывает она, мечта не одного поколения школьников. Это и теплый туалет, и умывальники с холодной и горячей водой,Ремонт в Приютненской гимназии началсЯ еще в августе. В коридорах старые полы заменены на керамическую плитку, в кабинетах настелили новый линолеум, установлены оконные и дверные блоки, произведена внутренняя отделка помещения. Установлен пандус и смонтирован подъемник. Всего на эти цели было выделено более пяти миллионов рублей.Сейчас здесь есть все необходимое оборудование для обучения детей с различными отклонениями в здоровье. На сегодняшний день таких учащихся в гимназии десять. Всего же в этой гимназии обучается двести семьдесят школьников. Специальные парты, дидактические материалы, интерактивная доска с программой для обучения детей с задержкой психического развития. Все это предполагает интеграцию всех обучающихся вне зависимости от их возможностей. Ведется и дистанционное обучение ребят из других населенных пунктов Приютненского района.На торжественной линейке был дан старт учебному процессу. Он начался уже сегодня. Во время ремонта занятия учащихся были организованы во вторую смену в приютненском лицее.Всего по республиканской целевой программе «Создание новых рабочих мест для обучающихся в образовательных организациях» отремонтировано шесть школ, построено 3 пристройки к уже имеющимся зданиям. Документ рассчитан до две тысячи двадцатого года, а, следовательно, на очереди благоустройство других учреждений образования в регионе.



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