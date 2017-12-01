25 декабря — Католическое Рождество

Сегодня весь католический мир широко отмечает Рождество. Это один из важнейших праздников христианского мира, который наполнен особым смыслом для почти полутора миллиарда человек. Поздравил всех католиков Калмыкии и пожелал Счастливого Рождества Глава республики Алексей Орлов. «Он дарит верующим радость и светлые надежды, вдохновляет на хорошие дела и поступки, служит источником добрых традиции и духовных ценностей. Пусть этот праздник принесет в ваши дома и семьи радость, душевное тепло, любовь и взаимопонимание!» – говорится в поздравлении Алексея Орлова. Сегодня весь католический мир широко отмечает Рождество. Это один из важнейших праздников христианского мира, который наполнен особым смыслом для почти полутора миллиарда человек. Поздравил всех католиков Калмыкии и пожелал Счастливого Рождества Глава республики Алексей Орлов. «Он дарит верующим радость и светлые надежды, вдохновляет на хорошие дела и поступки, служит источником добрых традиции и духовных ценностей. Пусть этот праздник принесет в ваши дома и семьи радость, душевное тепло, любовь и взаимопонимание!» – говорится в поздравлении Алексея Орлова.



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