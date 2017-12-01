Компания "Лукойл" подвела итоги ежегодного конкурса "Чистый взгляд"

Устроитель праздничного шоу компания «Лукойл» постарался на славу. Да так, что у детишек, собравшихся на заключительный этап конкурса «Чистый взгляд», не осталось сомнения: чудеса случаются и именно под Новый год. Вопреки проискам злых сил волшебным образом появляются любимые детворой Дед Мороз и Снегурочка, которые с удовольствием исполняют многие заветные желания.



И это только начало. Нефтяная компания, объявившая в прошлом году очередной экологический конкурс «Чистый взгляд» среди младших школьников, отобрала 75 фоторабот-финалистов. Они и стали главными участниками торжественной церемонии чествования наряду с победителями и призерами.



Главный же приз конкурса «Чистый взгляд» получил инвалид детства Данир Очиров из 21 школы Элисты. Профессиональный фотоаппарат победителю вручила депутат Государственный Думы Марина Мукабенова. По словам Данира, фотодело он освоил благодаря телефонам нового поколения. Теперь его съемки будут более профессиональными.



В адрес юных участников конкурса, тех, кто, судя по их фотоработам, любит природу, заботится об обитателях родного края, звучало много добрых слов. Благодарили и организатора творческого состязания.



Но на счету нефтяной компании, работающей на территории степного региона, не только организация конкурсов и фестивалей. В рамках подписанного Соглашения, сотрудничество осуществляется во многих сферах, при этом – социальная –в приоритете.



Что же касается экологического конкурса «Чистый взгляд» кампания намерена продолжить его проведение. Условия объявят чуть позже. А в этот вечер ребят ожидал еще один сюрприз – показ эксклюзивного 3Д –мюзикла «Алиса в стране чудес». Устроитель праздничного шоу компания «Лукойл» постарался на славу. Да так, что у детишек, собравшихся на заключительный этап конкурса «Чистый взгляд», не осталось сомнения: чудеса случаются и именно под Новый год. Вопреки проискам злых сил волшебным образом появляются любимые детворой Дед Мороз и Снегурочка, которые с удовольствием исполняют многие заветные желания.И это только начало. Нефтяная компания, объявившая в прошлом году очередной экологический конкурс «Чистый взгляд» среди младших школьников, отобрала 75 фоторабот-финалистов. Они и стали главными участниками торжественной церемонии чествования наряду с победителями и призерами.Главный же приз конкурса «Чистый взгляд» получил инвалид детства Данир Очиров из 21 школы Элисты. Профессиональный фотоаппарат победителю вручила депутат Государственный Думы Марина Мукабенова. По словам Данира, фотодело он освоил благодаря телефонам нового поколения. Теперь его съемки будут более профессиональными.В адрес юных участников конкурса, тех, кто, судя по их фотоработам, любит природу, заботится об обитателях родного края, звучало много добрых слов. Благодарили и организатора творческого состязания.Но на счету нефтяной компании, работающей на территории степного региона, не только организация конкурсов и фестивалей. В рамках подписанного Соглашения, сотрудничество осуществляется во многих сферах, при этом – социальная –в приоритете.Что же касается экологического конкурса «Чистый взгляд» кампания намерена продолжить его проведение. Условия объявят чуть позже. А в этот вечер ребят ожидал еще один сюрприз – показ эксклюзивного 3Д –мюзикла «Алиса в стране чудес».



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