ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
Радио Калмыкии
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели
Мобильный репортер



Vkalmikii.com

РИА Калмыкия
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Сегодня, 11:45

Компания "Лукойл" подвела итоги ежегодного конкурса "Чистый взгляд"


Компания "Лукойл" подвела итоги ежегодного конкурса "Чистый взгляд"Устроитель праздничного шоу компания «Лукойл» постарался на славу. Да так, что у детишек, собравшихся на заключительный этап конкурса «Чистый взгляд», не осталось сомнения: чудеса случаются и именно под Новый год. Вопреки проискам злых сил волшебным образом появляются любимые детворой Дед Мороз и Снегурочка, которые с удовольствием исполняют многие заветные желания.

И это только начало. Нефтяная компания, объявившая в прошлом году очередной экологический конкурс «Чистый взгляд» среди младших школьников, отобрала 75 фоторабот-финалистов. Они и стали главными участниками торжественной церемонии чествования наряду с победителями и призерами.

Главный же приз конкурса «Чистый взгляд» получил инвалид детства Данир Очиров из 21 школы Элисты. Профессиональный фотоаппарат победителю вручила депутат Государственный Думы Марина Мукабенова. По словам Данира, фотодело он освоил благодаря телефонам нового поколения. Теперь его съемки будут более профессиональными.

В адрес юных участников конкурса, тех, кто, судя по их фотоработам, любит природу, заботится об обитателях родного края, звучало много добрых слов. Благодарили и организатора творческого состязания.

Но на счету нефтяной компании, работающей на территории степного региона, не только организация конкурсов и фестивалей. В рамках подписанного Соглашения, сотрудничество осуществляется во многих сферах, при этом – социальная –в приоритете.

Что же касается экологического конкурса «Чистый взгляд» кампания намерена продолжить его проведение. Условия объявят чуть позже. А в этот вечер ребят ожидал еще один сюрприз – показ эксклюзивного 3Д –мюзикла «Алиса в стране чудес».



Другие новости по теме:

  • Подведены итоги конкурса "Сохраним природу родного края"
  • Сегодня у православных христиан «Чистый четверг»
  • Марина Мукабенова посетила социальный приют для детей
  • Подвели итоги экологического конкурса «Чистый взгляд»
  • Активная молодежь Элисты объявила акцию за чистый город
  • Подведены итоги конкурса культурных и социальных проектов компании «Лукойл»
  • В Элисте подведут итоги республиканского конкурса «Педагог года Калмыкии»
  • «Лукойл» продолжает строительство береговых сооружений для приема нефти
  • Чистый город-твой город!
  • В Калмыкии подведены итоги конкурса инвестиционных проектов

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Декабрь 2017    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031



    Государственный Интернет-Канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014) ©

    Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»
    Главный редактор - Панина Елена Валерьевна, редактор ГТРК - Нимгирова Мария Олеговна.
    Почта — kalmvesti@mail.ru Телефон телекомпании: +7 (84722) 4-06-10. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55.
    Возрастное ограничение -
    Адрес: Российская Федерация, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Горького, 34