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Сегодня, 17:00

Погода в Калмыкии преподносит сюрпризы


Погода в Калмыкии преподносит сюрпризыКапризы погоды доставляют немало хлопот горожанам, автолюбителям и дорожным службам. Особо напряженным был вчерашний день, когда беспрерывно шел снег с дождем. Все тротуары в столице с утра были покрытым толстым слоем льда. По некоторым центральным улицам и сейчас ходить небезопасно. В этой ситуации все зависит от того, как оперативно отработают дорожные службы.

Кстати, в эти дни увеличилось число тех, кто за помощью обратился в травпункт ресбольницы. Только сегодня в первой половине дня пять человек были госпитализированы. Впрочем, к вечеру число пострадавших, возможно, стало больше. В группе особого риска находятся пожилые люди.

Во время резких перепадов температуры посыпать песком дороги, тротуары и пешеходные зоны неэффективно, говорят специалисты городской администрации. Их смывает зимним дождем, который льёт сегодня практически целый день. Хотя в достаточном количестве заготовлено необходимой смеси: песка и соли.

Ну, а следствием обильного снега, дождя и ветра, который прошелся накануне в Элисте стали аварийные отключения электроэнергии. Поэтому люди оставались на несколько часов без света. Неустойчивая погода только прибавляет работу всем ответственным службам, которые в зимний период трудятся в круглосуточном режиме.



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