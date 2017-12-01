Погода в Калмыкии преподносит сюрпризы

Капризы погоды доставляют немало хлопот горожанам, автолюбителям и дорожным службам. Особо напряженным был вчерашний день, когда беспрерывно шел снег с дождем. Все тротуары в столице с утра были покрытым толстым слоем льда. По некоторым центральным улицам и сейчас ходить небезопасно. В этой ситуации все зависит от того, как оперативно отработают дорожные службы.



Кстати, в эти дни увеличилось число тех, кто за помощью обратился в травпункт ресбольницы. Только сегодня в первой половине дня пять человек были госпитализированы. Впрочем, к вечеру число пострадавших, возможно, стало больше. В группе особого риска находятся пожилые люди.



Во время резких перепадов температуры посыпать песком дороги, тротуары и пешеходные зоны неэффективно, говорят специалисты городской администрации. Их смывает зимним дождем, который льёт сегодня практически целый день. Хотя в достаточном количестве заготовлено необходимой смеси: песка и соли.



Ну, а следствием обильного снега, дождя и ветра, который прошелся накануне в Элисте стали аварийные отключения электроэнергии. Поэтому люди оставались на несколько часов без света. Неустойчивая погода только прибавляет работу всем ответственным службам, которые в зимний период трудятся в круглосуточном режиме. Капризы погоды доставляют немало хлопот горожанам, автолюбителям и дорожным службам. Особо напряженным был вчерашний день, когда беспрерывно шел снег с дождем. Все тротуары в столице с утра были покрытым толстым слоем льда. По некоторым центральным улицам и сейчас ходить небезопасно. В этой ситуации все зависит от того, как оперативно отработают дорожные службы.Кстати, в эти дни увеличилось число тех, кто за помощью обратился в травпункт ресбольницы. Только сегодня в первой половине дня пять человек были госпитализированы. Впрочем, к вечеру число пострадавших, возможно, стало больше. В группе особого риска находятся пожилые люди.Во время резких перепадов температуры посыпать песком дороги, тротуары и пешеходные зоны неэффективно, говорят специалисты городской администрации. Их смывает зимним дождем, который льёт сегодня практически целый день. Хотя в достаточном количестве заготовлено необходимой смеси: песка и соли.Ну, а следствием обильного снега, дождя и ветра, который прошелся накануне в Элисте стали аварийные отключения электроэнергии. Поэтому люди оставались на несколько часов без света. Неустойчивая погода только прибавляет работу всем ответственным службам, которые в зимний период трудятся в круглосуточном режиме.



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