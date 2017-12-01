В управлении Росреестра подвели итоги уходящего года

Сегодня в управлении Росреестра состоялось заседание коллегии по итогам уходящего года. Участники говорили не только о том, чего удалось достичь за это время. Также были озвучены и планы ведомства на 2018-й. С подробностями наш корреспондент.



Как следует из докладов, Управление завершает год весьма успешно. Его деятельность была направлена на повышение качества предоставляемых государственных услуг в сфере госрегистрации недвижимости и постановок их на кадастровый учет. Одно из нововведений – возможность осуществлять эти процедуры одновременно, что приводит к значительному сокращению сроков регистрации: в нашем регионе до 5 рабочих дней. Кроме того, редкими стали случаи отказов в регистрации. По заявлению руководителя службы Дольгана Буватинова, это результат плодотворного сотрудничества с заинтересованными ведомствами и работа с заявителями. Выездные правовые консультации, обучающие семинары, встречи с госрегистраторами, это лишь часть проводимых мероприятий.



Деятельность Управления Росреестра многогранна. Одно из важных направлений – осуществление государственного земельного надзора. Но эта работа требует совместных усилий. В первую очередь, со стороны местных властей. В ходе обсуждения говорили о том, что эффективной может быть система муниципального контроля.



Росреестр уполномочен и контролировать деятельность саморегулируемых организаций - арбитражных Управляющих. Проверки проводились по обращениям заявителей. В итоге за нарушения законодательства о банкротстве к административной ответственности были привлечены 5 арбитражных управляющих.



В завершение коллегии – были озвучены итоги ведомственного конкурса «Лучший по профессии», объявленного в конце прошлого года. А еще были вручены благодарственные грамоты от Правительства республики. Сегодня в управлении Росреестра состоялось заседание коллегии по итогам уходящего года. Участники говорили не только о том, чего удалось достичь за это время. Также были озвучены и планы ведомства на 2018-й. С подробностями наш корреспондент.Как следует из докладов, Управление завершает год весьма успешно. Его деятельность была направлена на повышение качества предоставляемых государственных услуг в сфере госрегистрации недвижимости и постановок их на кадастровый учет. Одно из нововведений – возможность осуществлять эти процедуры одновременно, что приводит к значительному сокращению сроков регистрации: в нашем регионе до 5 рабочих дней. Кроме того, редкими стали случаи отказов в регистрации. По заявлению руководителя службы Дольгана Буватинова, это результат плодотворного сотрудничества с заинтересованными ведомствами и работа с заявителями. Выездные правовые консультации, обучающие семинары, встречи с госрегистраторами, это лишь часть проводимых мероприятий.Деятельность Управления Росреестра многогранна. Одно из важных направлений – осуществление государственного земельного надзора. Но эта работа требует совместных усилий. В первую очередь, со стороны местных властей. В ходе обсуждения говорили о том, что эффективной может быть система муниципального контроля.Росреестр уполномочен и контролировать деятельность саморегулируемых организаций - арбитражных Управляющих. Проверки проводились по обращениям заявителей. В итоге за нарушения законодательства о банкротстве к административной ответственности были привлечены 5 арбитражных управляющих.В завершение коллегии – были озвучены итоги ведомственного конкурса «Лучший по профессии», объявленного в конце прошлого года. А еще были вручены благодарственные грамоты от Правительства республики.



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