22 декабря -День энергетика

Сегодня в России отмечается день энергетики. К профессиональному празднику руководство главной электросетевой компании республики -калмыцком филиале « МРСК Юга» - « Калмэнерго» подводят итоги работы за 2017 год. А сделано за этот период немало.



Уходящий год выдался насыщенным для калмыцких энергетиков. В этом году затраты на ремонтную программу Калмэнерго превысили 90 миллионов рублей. Кроме того, в поселке Кетченеры более 16 километров воздушных линий электропередачи заменены на самонесущий изолированный провод. Таким образом, на этом участке полностью заменены электросЕти.



Признанием успешной работы стало продление МРСК Юга в лице Калмэнерго статуса гарантпоставщика в степной столице на 2018 год. Также калмыцкий филиал осуществил консолидацию электросетевого имущества «Калмэнергоком», в структуре филиала был образован новый район электрических сетей - Элистинский. Так что, на калмыцких специалистов были возложены обязанности по надежному и бесперебойному электроснабжению, а также обслуживанию сетей города, с которыми они успешно справились.



Модернизация энергосистемы продолжится и в будущем году. Но главной задачей главной энергетической компании республики остается обеспечение надежного и бесперебойного энергоснабжения жителей Калмыкии. Ну, а приобретение дорогостоящей современной электролаборатории позволит заблаговременно обнаружить различного рода повреждения и устранить причину их возникновения в кратчайшие сроки, тем самым предотвратив возможные происшествия. Сегодня в России отмечается день энергетики. К профессиональному празднику руководство главной электросетевой компании республики -калмыцком филиале « МРСК Юга» - « Калмэнерго» подводят итоги работы за 2017 год. А сделано за этот период немало.Уходящий год выдался насыщенным для калмыцких энергетиков. В этом году затраты на ремонтную программу Калмэнерго превысили 90 миллионов рублей. Кроме того, в поселке Кетченеры более 16 километров воздушных линий электропередачи заменены на самонесущий изолированный провод. Таким образом, на этом участке полностью заменены электросЕти.Признанием успешной работы стало продление МРСК Юга в лице Калмэнерго статуса гарантпоставщика в степной столице на 2018 год. Также калмыцкий филиал осуществил консолидацию электросетевого имущества «Калмэнергоком», в структуре филиала был образован новый район электрических сетей - Элистинский. Так что, на калмыцких специалистов были возложены обязанности по надежному и бесперебойному электроснабжению, а также обслуживанию сетей города, с которыми они успешно справились.Модернизация энергосистемы продолжится и в будущем году. Но главной задачей главной энергетической компании республики остается обеспечение надежного и бесперебойного энергоснабжения жителей Калмыкии. Ну, а приобретение дорогостоящей современной электролаборатории позволит заблаговременно обнаружить различного рода повреждения и устранить причину их возникновения в кратчайшие сроки, тем самым предотвратив возможные происшествия.



Смотреть полный выпуск новостей



