Почти 600 массовых мероприятий будут проведены в республике до 8 января. Планируется, что участие в них примут более 23 тысяч детей и подростков. Для обеспечения общественной безопасности и правопорядка в новогодние и рождественские праздники личный состав МВД переведен на усиленный режим работы. Задействованы более тысячи сотрудников. Помогать им будут представители общественных объединений, члены народных дружин, казачьего сообщества и сотрудники Росгвардии. Под особым контролем - объекты жизнеобеспечения и места массового пребывания граждан. В дни полицейские проводят проверки учебных заведений, работу охранно-пожарной сигнализации, телефонной связи, а также инструктируют руководство и персонал образовательных учреждений по организации пропускного режима и незамедлительного информирования правоохранительных органов о происшествиях. Почти 600 массовых мероприятий будут проведены в республике до 8 января. Планируется, что участие в них примут более 23 тысяч детей и подростков. Для обеспечения общественной безопасности и правопорядка в новогодние и рождественские праздники личный состав МВД переведен на усиленный режим работы. Задействованы более тысячи сотрудников. Помогать им будут представители общественных объединений, члены народных дружин, казачьего сообщества и сотрудники Росгвардии. Под особым контролем - объекты жизнеобеспечения и места массового пребывания граждан. В дни полицейские проводят проверки учебных заведений, работу охранно-пожарной сигнализации, телефонной связи, а также инструктируют руководство и персонал образовательных учреждений по организации пропускного режима и незамедлительного информирования правоохранительных органов о происшествиях.



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