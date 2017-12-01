ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
Радио Калмыкии
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели
Мобильный репортер



Vkalmikii.com

РИА Калмыкия
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Вчера, 11:49

Личный состав МВД переведен на усиленный режим работы


Личный состав МВД переведен на усиленный режим работыПочти 600 массовых мероприятий будут проведены в республике до 8 января. Планируется, что участие в них примут более 23 тысяч детей и подростков. Для обеспечения общественной безопасности и правопорядка в новогодние и рождественские праздники личный состав МВД переведен на усиленный режим работы. Задействованы более тысячи сотрудников. Помогать им будут представители общественных объединений, члены народных дружин, казачьего сообщества и сотрудники Росгвардии. Под особым контролем - объекты жизнеобеспечения и места массового пребывания граждан. В дни полицейские проводят проверки учебных заведений, работу охранно-пожарной сигнализации, телефонной связи, а также инструктируют руководство и персонал образовательных учреждений по организации пропускного режима и незамедлительного информирования правоохранительных органов о происшествиях.



Другие новости по теме:

  • Сотрудники полиции обеспечат охрану общественного порядка на День Победы
  • Безопасность во время новогодних праздников в Калмыкии обеспечивали более тысячи полицейских
  • Калмыцкие полицейские продемонстрировали спортивную подготовку
  • Сотрудники МЧС проводят проверку образовательных учреждений
  • Сегодня по всей Калмыкии пройдут выпускные вечера
  • В Калмыкии силовые ведомства будут переведены на усиленный режим несения службы
  • В праздничные дни в Калмыкии отстранены от управления транспортом 59 пьяных водителей
  • Сотрудники калмыцкой полиции переведены на усиленный режим работы
  • В Калмыкии проводится операция "Елка"
  • Медведев утвердил положение об Общественном совете при МВД

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Декабрь 2017    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031



    Государственный Интернет-Канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014) ©

    Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»
    Главный редактор - Панина Елена Валерьевна, редактор ГТРК - Нимгирова Мария Олеговна.
    Почта — kalmvesti@mail.ru Телефон телекомпании: +7 (84722) 4-06-10. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55.
    Возрастное ограничение -
    Адрес: Российская Федерация, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Горького, 34