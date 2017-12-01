Министерство природы и Отдел национальной гвардии подписали соглашение о сотрудничестве

В целях повышении эффективной деятельности, направленной на обеспечение охраны объектов животного мира и экологической безопасности, между министерством природы региона и Отделом Федеральной службы войск национальной гвардии по Калмыкии подписано соглашение о сотрудничестве. В целях повышении эффективной деятельности, направленной на обеспечение охраны объектов животного мира и экологической безопасности, между министерством природы региона и Отделом Федеральной службы войск национальной гвардии по Калмыкии подписано соглашение о сотрудничестве.



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