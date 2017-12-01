В Главном ВУЗе республики подвели итоги работы за 2017 год
Уходящий год для Калмыцкого государственного университета оказался насыщенным. Получение статуса опорного ВУЗа может принести пользу самому университету, региону и стране. В первую очередь, выиграют студенты. Это шанс получить качественное образование в республике, а не за ее пределами. Появились новые возможности и преимущества по всем направлениям деятельности - от образования до спорта.
Главным событием уходящего года стало получение статуса опорного регионального университета. Этот проект позволит связать стратегию развития ВУЗа-республики- страны в целом в контексте единых государственных приоритетов. Теперь стоит задача стать настоящей опорой Калмыкии, обеспечивая ее необходимыми кадрами и развивая образовательный и научный потенциал. Кстати, деятельность КалмГУ за отчетный период высоко оценена на федеральном уровне.
На пресс-конференции руководство ВУЗа отчиталось по основным мероприятиям в области международного сотрудничества и науки. По словам проректора Владимира Имеева, Калмыцкий университет расширяет границы партнерства и уверенно занимает в международном пространстве свою нишу. К примеру, речь идет о продвижение русского языка и культуры в вузах других стран. Работа востоковедческого центра на базе КалмГУ обеспечивает подготовку кадров, способствует укреплению международных связей, которые потом могут перерасти в совместные инвест-проекты. Предстоит большая работа по популяризации российского образования за рубежом на примере Калмыкии.
По итогам международной конференции «Сетевое востоковедение: образование, наука, культура», которая состоялась в начале декабря, подписано соглашение о создании четырех новых творческих коллективов и международного научного центра, которые позволят проводить комплексные полевые исследования. Этот форум собрал ученых Москвы, Санкт-Петербурга, Монголии, Китая и других стран ближнего и дальнего зарубежья. А Калмыцкий университет стал центром притяжения научного мирового сообщества. В этом заслуга, говорит проректор Кермен Бадмаева, профессорско-преподавательского состава, в научных копилках которого множество исследований и разработок. Для воплощения в жизнь этой стратегической идеи, говорит она, была проделана огромная работа, которая длилась не один год.
Проректор по воспитательной работе и организационным вопросам Дмитрий Лапушко говорил о достижениях студентов. Форумы, конкурсы и фестивали, в которых участвуют ребята, дают не просто опыт и представление о будущей профессии, но и возможность заявить о себе и о своих новых идеях на федеральном уровне. Немало проектов осуществляется в рамках программы академической мобильности студентов. Так что учащиеся удачно совмещают обучение с научно-исследовательской работой. Ну а задача руководства – создать для них все условия.
Сегодня речь идет о закрепление молодых ученых в системе РАН. Ребята имеют возможность поработать в архивах, библиотеках институтов академии наук России, получить научные консультации у ведущих ученых в своей отрасли, собрать актуальный материал для выпускных работ и магистерских диссертаций. Ну, а благодаря реализации проекта « Будущий доктор наук», « Будущий кандидат наук» в этом году 7 человек защитили кандидатскую диссертацию. Впервые за всю историю университета в их числе оказались два иностранных аспиранта.
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