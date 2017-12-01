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Вчера, 18:21

"Лукойл" принимает активное участие в развитии региона


"Лукойл" принимает активное участие в развитии регионаСегодня на имя Главы Республики Алексея Орлова поступило письмо от Президента «ЛУКОЙЛ» Вагита Алекперова. В нем, в частности, говорится, что компания поддерживает действия руководства Калмыкии, направленные на социально-экономическое развитие региона, и готова оказать помощь в закупке медоборудования для Перинатального центра, аппарата искусственной вентиляции легких для детского медицинского центра, замену кровли, полов и ремонт спортзала 4-й школы. Речь идет о сумме 27 миллионов 723 тысячи рублей в рамках дополнения к соглашению о сотрудничестве между регионом и компанией "Лукойл".



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