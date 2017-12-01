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Вчера, 18:13

В Элисте состоится международный фестиваль «Ойрад Тумен»


В Элисте состоится международный фестиваль «Ойрад Тумен»В Элисте состоится международный фестиваль «Ойрад Тумен». На встрече с главой региона гости из Монголии обсудили детали проведения этнографического форума. Главная цель: не предать забвению традиции и обычаи ойратских народов. А потому фестиваль собирает знатоков России и других стран, и, в первую очередь, Китая. Среди постоянных участников и коллективы Калмыкии. Кстати, монгольские друзья подарили Алексею Орлову диски с записями многосерийного фильма об эпосе «Джангар». В картине также есть кадры с участием рапсодов степного региона. Что же касается сроков, то проведение фестиваля запланировано на май.



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