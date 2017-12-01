Калмыкия перешла на цифровое вещание. Историческое событие состоялось в стенах новой студии телерадиокомпании. Теперь региональные программы стали доступны в цифровом качестве на телеканалах «Россия 1», «Россия 24» и радиостанции «Радио России» 95-ти процентам жителей республики. Теперь даже в самых отдаленных населенных пунктах республики доступны десять основных телеканалов первого мультиплекса.



С запуском цифрового вещания в первом мультиплексе на территории Калмыкии качество изображения и звука стало отвечать всем современным требованиям. Запуск этого проекта в России позволил устранить информационное неравенство между жителями крупных городов и отдаленных населённых пунктов. Это серьезный прорыв, но на этом работа не останавливается.



Таким образом, жители республики могут смотреть программы калмыцкого телевидения на телеканалах Россия 1 и Россия 24 и слушать нас на волнах Радио России и Маяка. Особенно важно, что почти пятьдесят процентов радиовещания ведется на калмыцком языке. В два с половиной раза увеличены объемы телевизионного вещания на родном языке. Наши съемочные группы побывали в самых отдаленных районах республики, чтобы узнать, видят ли сельчане региональные новости и тематические передачи.



Представители регионального радиотелевизионного передающего центра установили новую сеть цифрового вещания, новые вышки, новые передатчики. На территории Калмыкии в рамках реализации федеральной целевой программы по развитию телерадиовещания построено 15 новых объектов, 9 уже модернизировали. Всего же в эксплуатацию должно быть введено 24 вышки. Наша телерадиокомпания параллельно полностью поменяла все телевизионное оборудование, возобновила работу самой большой студии, построила декорации. Мы научились работать с использованием самых передовых технологий. И сейчас, телевизионное изображение транслируется без потери качества по всей Калмыкии.



Кроме того, сейчас доступны 10 каналов, в 2018 году с запуском второго мультиплекса их станет 20. Но и это еще не все. ГТРК Калмыкия уже несколько лет ведет работу по созданию отдельного регионального телеканала с полностью самостоятельным программированием и вещанием на двух языках русском и калмыцком. Это наш проект Калмыкия 24. В настоящее время ведется тестовое вещание на сайте Вести Калмыкия 24, и мы работам над тем, чтобы канал Калмыкия 24 вышел в телевизионный эфир. Калмыкия перешла на цифровое вещание. Историческое событие состоялось в стенах новой студии телерадиокомпании. Теперь региональные программы стали доступны в цифровом качестве на телеканалах «Россия 1», «Россия 24» и радиостанции «Радио России» 95-ти процентам жителей республики. Теперь даже в самых отдаленных населенных пунктах республики доступны десять основных телеканалов первого мультиплекса.С запуском цифрового вещания в первом мультиплексе на территории Калмыкии качество изображения и звука стало отвечать всем современным требованиям. Запуск этого проекта в России позволил устранить информационное неравенство между жителями крупных городов и отдаленных населённых пунктов. Это серьезный прорыв, но на этом работа не останавливается.Таким образом, жители республики могут смотреть программы калмыцкого телевидения на телеканалах Россия 1 и Россия 24 и слушать нас на волнах Радио России и Маяка. Особенно важно, что почти пятьдесят процентов радиовещания ведется на калмыцком языке. В два с половиной раза увеличены объемы телевизионного вещания на родном языке. Наши съемочные группы побывали в самых отдаленных районах республики, чтобы узнать, видят ли сельчане региональные новости и тематические передачи.Представители регионального радиотелевизионного передающего центра установили новую сеть цифрового вещания, новые вышки, новые передатчики. На территории Калмыкии в рамках реализации федеральной целевой программы по развитию телерадиовещания построено 15 новых объектов, 9 уже модернизировали. Всего же в эксплуатацию должно быть введено 24 вышки. Наша телерадиокомпания параллельно полностью поменяла все телевизионное оборудование, возобновила работу самой большой студии, построила декорации. Мы научились работать с использованием самых передовых технологий. И сейчас, телевизионное изображение транслируется без потери качества по всей Калмыкии.Кроме того, сейчас доступны 10 каналов, в 2018 году с запуском второго мультиплекса их станет 20. Но и это еще не все. ГТРК Калмыкия уже несколько лет ведет работу по созданию отдельного регионального телеканала с полностью самостоятельным программированием и вещанием на двух языках русском и калмыцком. Это наш проект Калмыкия 24. В настоящее время ведется тестовое вещание на сайте Вести Калмыкия 24, и мы работам над тем, чтобы канал Калмыкия 24 вышел в телевизионный эфир.



Смотреть полный выпуск новостей



