ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
Радио Калмыкии
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели
Мобильный репортер



Vkalmikii.com

РИА Калмыкия
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Вчера, 11:55

Калмыкия перешла на цифровое вещание


Калмыкия перешла на цифровое вещаниеКалмыкия перешла на цифровое вещание. Историческое событие состоялось в стенах новой студии телерадиокомпании. Теперь региональные программы стали доступны в цифровом качестве на телеканалах «Россия 1», «Россия 24» и радиостанции «Радио России» 95-ти процентам жителей республики. Теперь даже в самых отдаленных населенных пунктах республики доступны десять основных телеканалов первого мультиплекса.

С запуском цифрового вещания в первом мультиплексе на территории Калмыкии качество изображения и звука стало отвечать всем современным требованиям. Запуск этого проекта в России позволил устранить информационное неравенство между жителями крупных городов и отдаленных населённых пунктов. Это серьезный прорыв, но на этом работа не останавливается.

Таким образом, жители республики могут смотреть программы калмыцкого телевидения на телеканалах Россия 1 и Россия 24 и слушать нас на волнах Радио России и Маяка. Особенно важно, что почти пятьдесят процентов радиовещания ведется на калмыцком языке. В два с половиной раза увеличены объемы телевизионного вещания на родном языке. Наши съемочные группы побывали в самых отдаленных районах республики, чтобы узнать, видят ли сельчане региональные новости и тематические передачи.

Представители регионального радиотелевизионного передающего центра установили новую сеть цифрового вещания, новые вышки, новые передатчики. На территории Калмыкии в рамках реализации федеральной целевой программы по развитию телерадиовещания построено 15 новых объектов, 9 уже модернизировали. Всего же в эксплуатацию должно быть введено 24 вышки. Наша телерадиокомпания параллельно полностью поменяла все телевизионное оборудование, возобновила работу самой большой студии, построила декорации. Мы научились работать с использованием самых передовых технологий. И сейчас, телевизионное изображение транслируется без потери качества по всей Калмыкии.

Кроме того, сейчас доступны 10 каналов, в 2018 году с запуском второго мультиплекса их станет 20. Но и это еще не все. ГТРК Калмыкия уже несколько лет ведет работу по созданию отдельного регионального телеканала с полностью самостоятельным программированием и вещанием на двух языках русском и калмыцком. Это наш проект Калмыкия 24. В настоящее время ведется тестовое вещание на сайте Вести Калмыкия 24, и мы работам над тем, чтобы канал Калмыкия 24 вышел в телевизионный эфир.



Другие новости по теме:

  • ГТРК Калмыкия – во всех населенных пунктах региона
  • Новый уровень изображения и звука
  • Новая эра информационного равенства
  • ГТРК "Калмыкия" расширила вещание в интернет-пространстве
  • ГТРК «Калмыкия» готовит целый ряд масштабных проектов
  • Исполнился год вещания на волнах радио «Маяк»
  • Многодетным семьям подарили цифровые приставки
  • ГТРК «Калмыкия» расширяет свои горизонты
  • Радиотелевизионному передающему центру Калмыкии 50 лет
  • Программы ГТРК "Калмыкия" теперь смогут смотреть во всех районах республики

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Декабрь 2017    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031



    Государственный Интернет-Канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014) ©

    Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»
    Главный редактор - Панина Елена Валерьевна, редактор ГТРК - Нимгирова Мария Олеговна.
    Почта — kalmvesti@mail.ru Телефон телекомпании: +7 (84722) 4-06-10. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55.
    Возрастное ограничение -
    Адрес: Российская Федерация, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Горького, 34