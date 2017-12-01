Сегодня вековой юбилей отмечает федеральная служба безопасности России. За это время легендарная структура не раз меняла название, но суть ее работы всегда заключалась в защите государства и его граждан. Об этом говорили на торжественном мероприятии с участием представителей министерств и ведомств, сотрудников и ветеранов отрасли. Многим из них были вручены благодарности.



Слова признательности выразили сегодня всем, кто выбрал трудную и ответственную службу в органах безопасности России. Любовь к Родине, верность долгу будут, как и прежде, служить гарантом успешного решения стоящих перед сотрудниками сложных и ответственных задач, отметил начальник управления Павел Булкин. Сегодня вековой юбилей отмечает федеральная служба безопасности России. За это время легендарная структура не раз меняла название, но суть ее работы всегда заключалась в защите государства и его граждан. Об этом говорили на торжественном мероприятии с участием представителей министерств и ведомств, сотрудников и ветеранов отрасли. Многим из них были вручены благодарности.Слова признательности выразили сегодня всем, кто выбрал трудную и ответственную службу в органах безопасности России. Любовь к Родине, верность долгу будут, как и прежде, служить гарантом успешного решения стоящих перед сотрудниками сложных и ответственных задач, отметил начальник управления Павел Булкин.



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