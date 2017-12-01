ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
Радио Калмыкии
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели
Мобильный репортер



Vkalmikii.com

РИА Калмыкия
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Вчера, 18:00

Вековой юбилей отмечает федеральная служба безопасности России


Вековой юбилей отмечает федеральная служба безопасности РоссииСегодня вековой юбилей отмечает федеральная служба безопасности России. За это время легендарная структура не раз меняла название, но суть ее работы всегда заключалась в защите государства и его граждан. Об этом говорили на торжественном мероприятии с участием представителей министерств и ведомств, сотрудников и ветеранов отрасли. Многим из них были вручены благодарности.

Слова признательности выразили сегодня всем, кто выбрал трудную и ответственную службу в органах безопасности России. Любовь к Родине, верность долгу будут, как и прежде, служить гарантом успешного решения стоящих перед сотрудниками сложных и ответственных задач, отметил начальник управления Павел Булкин.



Другие новости по теме:

  • Работники дорожного хозяйства отмечают профессиональный праздник
  • Сегодня в России отмечается День ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск МВД России
  • Сегодня свой профессиональный праздник отмечают работники культуры
  • Сегодня в России отмечается День работника органов наркоконтроля
  • Профессиональный праздник отмечают сотрудники прокуратуры
  • Сотрудники Госавтоинспекции сегодня отмечают профессиональный праздник
  • Восстановлены имена 50 сотрудников органов безопасности Калмыкии
  • Вести - Калмыкия 20.12.2014: 12.10
  • Сотрудники ФСБ отмечают профессиональный праздник
  • Работники торговли отмечают свой профессиональный праздник

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Декабрь 2017    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031



    Государственный Интернет-Канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014) ©

    Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»
    Главный редактор - Панина Елена Валерьевна, редактор ГТРК - Нимгирова Мария Олеговна.
    Почта — kalmvesti@mail.ru Телефон телекомпании: +7 (84722) 4-06-10. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55.
    Возрастное ограничение -
    Адрес: Российская Федерация, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Горького, 34