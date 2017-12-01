Продолжается работа по реконструкции сельских домов культуры

В этом году более 12 миллионов рублей в рамках реализации программы «Устойчивое развитие сельских территорий» выделены на капитальный ремонт дома культуры в поселке Бергин Юстинского района. Реконструкция объекта послевоенной постройки началась полгода назад. Полностью заменена кровля, сейчас работают над пристройкой. В планах следующего года – ремонт фасада, замена окон и дверей, внутренняя отделка. На эти цели из федерального бюджета предусмотрено более 7 миллионов рублей. Из республиканской и местной казны - еще около пяти миллионов.



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