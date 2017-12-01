В Элисте состоялось заседание антитеррористической комиссии

«О противодействии идеологии терроризма и мерах по совершенствованию адресной профилактической работы в молодежной среде». Это один из актуальных вопросов, который был внесен сегодня в повестку дня совместного заседания антитеррористической комиссии Калмыкии и координационного совещания при главе республики. С докладами выступили руководители научно-исследовательского Центра и ряда министерств. В ходе обсуждения прозвучали предложения, которые, по мнению председательствующего Алексея Орлова, должны быть внесены в Комплексный план мероприятий на 2018 год. Важные из них, подчеркнул глава региона, это мероприятия, которые будут проводиться в Калмыкии совместно с духовенством регионов Северного Кавказа.



Кроме того, в связи с приближающимися новогодними праздниками довольно обстоятельно обсудили меры, направленные на охрану и защиту учреждений, организаций и объектов транспортной инфраструктуры, расположенных на территории степного региона. «О противодействии идеологии терроризма и мерах по совершенствованию адресной профилактической работы в молодежной среде». Это один из актуальных вопросов, который был внесен сегодня в повестку дня совместного заседания антитеррористической комиссии Калмыкии и координационного совещания при главе республики. С докладами выступили руководители научно-исследовательского Центра и ряда министерств. В ходе обсуждения прозвучали предложения, которые, по мнению председательствующего Алексея Орлова, должны быть внесены в Комплексный план мероприятий на 2018 год. Важные из них, подчеркнул глава региона, это мероприятия, которые будут проводиться в Калмыкии совместно с духовенством регионов Северного Кавказа.Кроме того, в связи с приближающимися новогодними праздниками довольно обстоятельно обсудили меры, направленные на охрану и защиту учреждений, организаций и объектов транспортной инфраструктуры, расположенных на территории степного региона.



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