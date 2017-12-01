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Сегодня, 17:00

ГТРК Калмыкия – во всех населенных пунктах региона


ГТРК Калмыкия – во всех населенных пунктах регионаВ год 50-летия калмыцкого телевидения ГТРК «Калмыкия» начала цифровое вещание в составе первого мультиплекса. Очередное историческое событие состоялось сегодня в стенах новой студии телерадиокомпании. Теперь региональные программы стали доступны в цифровом качестве на телеканалах «Россия 1», «Россия 24» и радиостанции «Радио России» 95-ти процентам жителей республики.

Вместе с директором ГТРК «Калмыкия» Михаилом Ткачевым символическую кнопку запуска нажал глава региона Алексей Орлов и директор РТПЦ Ишля Манджиев. Для охвата практически всей республики сигналом цифрового ТВ проделана колоссальная работа. К этому событию готовились не только связисты. На ГТРК «Калмыкия» уже протестировали линию связи с передающей станцией. Из аппаратной выпуски теперь транслируются в совершенно ином качестве. Неизменным остается только время выхода.

Самое главное, что теперь в каждом населенном пункте, даже в самом отдаленном, можно смотреть местные новости. На территории Калмыкии в рамках реализации федеральной целевой программы по развитию телерадиовещания построено 15 новых объектов, 9 уже модернизировали. Всего же в эксплуатацию должно быть введено 24 вышки. Это серьезный прорыв, но на этом работа не останавливается.
Это самый серьезный шаг в развития цифровизации, отметил Алексей Орлов. Глава республики также поздравил коллектив со знаменательным событием и отметил, как важно доносить до жителей самые актуальные местные новости на русском и калмыцком языках.

На торжественном мероприятии присутствовали и ветераны телевидения. Среди них Татьяна Бамбышева. По ее словам, раньше работали в других условиях, а сейчас, модернизация позволяет проводить такие проекты: как конкурс теегин Айс, конкурс Сказителей, знатоков устного народного творчества, направленный на возрождение и популяризацию калмыцкого языка и национальных традиций.

Каждый день новое утро с любимым каналом будут встречать теперь и в районах. Но уже сегодня материалы наших коллег можно не только слушать, но и смотреть в высоком качестве в рамках первого мультиплекса.



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