Репрессированные, но не сломленные

74 года назад все калмыки были высланы в Сибирь. И нет сейчас ни одной семьи, которая не испытала горечь и ужасы 13 летней ссылки, потерю близких и дорогих сердцу людей - матерей, отцов, сынов и братьев. Ежегодно 28 декабря с раннего утра в каждом доме, в больших и малых хурулах зажигаются тысячи лампадок – в память о безвинно погибших. Вспоминают о них и те, кто сегодня помнит каждый прожитый день вдали от родины.



Каждое слово песни, которую написала эта женщина, пропитано слезами. Ранним утром 28 декабря 1943 года в дом, где она жила с мамой, ворвались солдаты. Этот день 14-летняя девочка запомнила на всю жизнь. «Началась страшная паника», вспоминает Бигрян Кокуева. На сборы давали 15 минут. Не зная русского языка многие покидали дома, так ничего и не поняв, не захватив ни одежды, ни продуктов. В 30-градусный мороз всех загнали в тесный товарный вагон и увезли в неизвестность, оставляя взамен лишь призрачную надежду на возвращение.



По распределению Бигрян Кокуева попала в село Ивановка Курьинского района Алтайского края. Жили в землянке. «Холодно было настолько, что после сна ресницы покрывались сосульками», вспоминает женщина. В Сибири без тепла и еды умирали семьями. Тем, кто все же находил работу, давали по 700 граммов хлеба в день. Ярким воспоминанием, тогда еще подростка, остались волки. В Сибирские морозы, голодные звери часто нападали на людей.



По сведениям историков, депортации подверглись более ста тысяч калмыков. В то время, когда на фронте не хватало бойцов, для операции по выселению под кодовым названием «Улусы» было мобилизовано более 10 тысяч человек. На 9 ссыльных приходился один боевой офицер или солдат. И только спустя многие годы калмыков восстановили в гражданских правах. Вернувшись на Родину в Юстинский район Бигрян Кокуева вышла замуж. Работала здесь в сфере сельского хозяйства. Сегодня, несмотря на преклонный возраст, а в феврале ей исполнится 89 лет, она принимает активное участие в жизни села. 9 мая в день Победы труженица тыла проводит в местной школе поселка Бергин уроки мужества, которые ей пришлось пройти самой. А на сибирской земле навечно остались более 42 тысяч земляков. 74 года назад все калмыки были высланы в Сибирь. И нет сейчас ни одной семьи, которая не испытала горечь и ужасы 13 летней ссылки, потерю близких и дорогих сердцу людей - матерей, отцов, сынов и братьев. Ежегодно 28 декабря с раннего утра в каждом доме, в больших и малых хурулах зажигаются тысячи лампадок – в память о безвинно погибших. Вспоминают о них и те, кто сегодня помнит каждый прожитый день вдали от родины.Каждое слово песни, которую написала эта женщина, пропитано слезами. Ранним утром 28 декабря 1943 года в дом, где она жила с мамой, ворвались солдаты. Этот день 14-летняя девочка запомнила на всю жизнь. «Началась страшная паника», вспоминает Бигрян Кокуева. На сборы давали 15 минут. Не зная русского языка многие покидали дома, так ничего и не поняв, не захватив ни одежды, ни продуктов. В 30-градусный мороз всех загнали в тесный товарный вагон и увезли в неизвестность, оставляя взамен лишь призрачную надежду на возвращение.По распределению Бигрян Кокуева попала в село Ивановка Курьинского района Алтайского края. Жили в землянке. «Холодно было настолько, что после сна ресницы покрывались сосульками», вспоминает женщина. В Сибири без тепла и еды умирали семьями. Тем, кто все же находил работу, давали по 700 граммов хлеба в день. Ярким воспоминанием, тогда еще подростка, остались волки. В Сибирские морозы, голодные звери часто нападали на людей.По сведениям историков, депортации подверглись более ста тысяч калмыков. В то время, когда на фронте не хватало бойцов, для операции по выселению под кодовым названием «Улусы» было мобилизовано более 10 тысяч человек. На 9 ссыльных приходился один боевой офицер или солдат. И только спустя многие годы калмыков восстановили в гражданских правах. Вернувшись на Родину в Юстинский район Бигрян Кокуева вышла замуж. Работала здесь в сфере сельского хозяйства. Сегодня, несмотря на преклонный возраст, а в феврале ей исполнится 89 лет, она принимает активное участие в жизни села. 9 мая в день Победы труженица тыла проводит в местной школе поселка Бергин уроки мужества, которые ей пришлось пройти самой. А на сибирской земле навечно остались более 42 тысяч земляков.



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