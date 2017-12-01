В Калмыкии приступили к завершающему этапу введения системы 112

В Калмыкии приступили к завершающему этапу введения системы вызова экстренных служб по единому номеру 112. В течение двух дней работала государственная комиссия по проведению приемочных испытаний. Напомним, с 2012 года управление МЧС по Калмыкии совместно со всеми министерствами и ведомствами активно занимались внедрением системы 112 на территории республики. По итогам проверки – основная задача завершить интеграцию службы 112 с системой "Эра глонасс". В Калмыкии приступили к завершающему этапу введения системы вызова экстренных служб по единому номеру 112. В течение двух дней работала государственная комиссия по проведению приемочных испытаний. Напомним, с 2012 года управление МЧС по Калмыкии совместно со всеми министерствами и ведомствами активно занимались внедрением системы 112 на территории республики. По итогам проверки – основная задача завершить интеграцию службы 112 с системой "Эра глонасс".



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