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Сегодня, 11:50

150-летие учреждения первого православного прихода в Элисте отмечают верующие


150-летие учреждения первого православного прихода в Элисте отмечают верующие150-летие учреждения первого православного прихода в Элисте отмечают верующие. Праздничные мероприятия состоялись в эти дни в епархии. А несколько минут назад завершилась торжественная литургия, в ходе которой прихожане смогли прикоснуться к мощам Николая Чудотворца, хранящимся в храме. Молитвенный дом в степной столице был открыт в 1867 году. Его назвали в честь этого святого. И сегодня в честь этой даты был освящен памятный знак.



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