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Вчера, 10:30

Нововведения в избирательном законодательстве


Нововведения в избирательном законодательствеДосрочного голосования на выборах президента России не будет. Кроме того отдать свой голос за того или иного кандидата на высокий пост жители страны теперь смогут по месту нахождения без каких-либо открепительных удостоверений. Об этих и других нововведениях в избирательном законодательстве рассказал журналистам председатель избиркома Калмыкии Александр Дикалов. Всего же по официальным данным в Калмыкии осуществлять организацию выборов будет 14 территориальных и около двухсот пятидесяти участковых избирательных комиссии. Укомплектован необходимый кадровый состав.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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