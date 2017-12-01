Нововведения в избирательном законодательстве

Досрочного голосования на выборах президента России не будет. Кроме того отдать свой голос за того или иного кандидата на высокий пост жители страны теперь смогут по месту нахождения без каких-либо открепительных удостоверений. Об этих и других нововведениях в избирательном законодательстве рассказал журналистам председатель избиркома Калмыкии Александр Дикалов. Всего же по официальным данным в Калмыкии осуществлять организацию выборов будет 14 территориальных и около двухсот пятидесяти участковых избирательных комиссии. Укомплектован необходимый кадровый состав. Досрочного голосования на выборах президента России не будет. Кроме того отдать свой голос за того или иного кандидата на высокий пост жители страны теперь смогут по месту нахождения без каких-либо открепительных удостоверений. Об этих и других нововведениях в избирательном законодательстве рассказал журналистам председатель избиркома Калмыкии Александр Дикалов. Всего же по официальным данным в Калмыкии осуществлять организацию выборов будет 14 территориальных и около двухсот пятидесяти участковых избирательных комиссии. Укомплектован необходимый кадровый состав.



Смотреть полный выпуск новостей



