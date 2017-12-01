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Вчера, 11:44

Стали известны имена лауреатов ежегодной премии «Келни белг»


Стали известны имена лауреатов ежегодной премии «Келни белг»Стали известны имена лауреатов премии по калмыцкому языку «Келни белг». Торжественное заседание Общественного совета по развитию родного языка при Главе Калмыкии было посвящено 5-летию образования Совета и деятельности совета с 2012-го года. Премия «Келни билг» присуждается за заслуги в сохранении и развитии языка, поддержке одарённых детей в области его изучения, стимулирования деятельности педагогов, семьи и общественности в деле всесторонней пропаганды калмыцкого языка.

В зале заседания правительства не было свободных мест. Собрались знатоки родного языка из всей республики. Многие были в национальных костюмах. Учителя, воспитатели, учащиеся, журналисты. Победителей определяли по пяти номинациям: ученик - знаток калмыцкого языка, учитель калмыцкого языка, воспитатель национальной группы, семья - пропагандист родного языка и лучший журналист. Символично, что проходило торжество на второй день праздника Зул. Глава республики Алексей Орлов поздравил лауреатов и подвел итоги работы за пять лет.

Первых награждали победителей в номинации «Семья-пропагандист калмыцкого языка». Полина и Лиджи Мукаевы из Малых Дербет воспитывают двоих детей. Санал и Айса - школьники. Санал призер многих музыкальных фестивалей. Знает и любит родной язык и играет на домбре. Глава семьи считает решающим общение на родном языке и дома, и в школе.

Закончившая в этом году первую Садовскую школу Татьяна Микаидзе получила премию в номинации ученик - знаток родного языка. Девушка хорошо знакома с традициями степняков и чтит их с детства.

Принимала поздравления от своих коллег и учитель калмыцкого языка Приютненской гимназии Елена Сагаева. Более 15 лет назад выпускницей факультета калмыцкой филологии КалмГУ она вернулась в родное село Приютное.

В номинации лучший журналист признан радиожурналист ГТРК Калмыкия, звукорежиссер Савр Манджиев. Истинный знаток и ценитель калмыцкой культуры, пропагандист родного языка.

О грядущих реформах преподавания калмыцкого языка в образовательной системе рассказал профильный министр Николай Манцаев.

Пройден важный рубеж. Но впереди ещё много работы по сохранению и развитию древнего и самобытного калмыцкого языка.



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